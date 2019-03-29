Comunidad internacional condena inhabilitación de gobierno de Maduro a Guaidó - Runrun

LA COMUNIDAD INTERNACIONAL desestimó la la inhabilitación política por 15 años del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó anunciada este jueves por el Contralor General designado por la asamblea nacional constituyente, Elvis Amoroso.
Para el Gobierno de los Estados unidos la acción contra Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente de Venezuela, es “ridícula”.
“Es ridículo”, manifestó el portavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino.
El ministro de relaciones exteriores de Colombia, Carlos Holmes, rechazó a la medida del chavismo la cual calificó de “espuria”. “Colombia rechaza la espuria inhabilitación del presidente encargado Juan Guaidó por parte de un Contralor ilegítimo, al servicio de un régimen igualmente ilegítimo, que insiste en impedir que los venezolanos vivan en democracia y libertad”, manifestó Holmes en su cuenta oficial en Twitter.
Por su parte, el canciller de Chile, Roberto Ampuero, consideró eque es “completamente inaceptable” la inhabilitación de Juan Guaidó.
“Es una forma de excluir desde ya al presidente encargado de cualquier opción política en el futuro inmediato y por 15 años. Es completamente inaceptable. Esto demuestra que en el caso del régimen de Nicolás Maduro no hay ninguna intención real de desarrollar elecciones libres con la plena participación de todos”, manifestó.
Igualmente el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, manifestó su rechazo. “El dictador Maduro cree que con su grotesco gesto hacia el presidente tapa la corrupción, los cortes de luz, el hambre y la falta de medicinas en su país. Si hay alguien que debe ser inhabilitado es Maduro por su incompetencia”, escribió en su cuenta Twitter.
Asimismo el Grupo de Contacto Internacional (GCI) sobre Venezuelacondenó la inhabilitación.“El GCI condena la reciente decisión del contralor general de Venezuela de inhabilitar a Juan Guaidó” y considera que ese tipo de decisiones “menoscaban aún más los esfuerzos para conseguir una solución pacífica y democrática a la crisis en Venezuela”, indicó la agrupación en la declaración de cierre de su reunión en Quito.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMy9ndWFpZG9fYWJjLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NzI1MS9ndWFpZG8tbGEtYXl1ZGEtaHVtYW5pdGFyaWEtZXMtdW4taGVjaG8vIiB0aXRsZT0iR3VhaWTDszogTGEgYXl1ZGEgaHVtYW5pdGFyaWEgZXMgdW4gaGVjaG8geSB0YW1iacOpbiBlbCBhcG95byBtw6lkaWNvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+YXl1ZGEgaHVtYW5pdGFyaWE8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NzI1MS9ndWFpZG8tbGEtYXl1ZGEtaHVtYW5pdGFyaWEtZXMtdW4taGVjaG8vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+R3VhaWTDszogTGEgYXl1ZGEgaHVtYW5pdGFyaWEgZXMgdW4gaGVjaG8geSB0YW1iacOpbiBlbCBhcG95byBtw6lkaWNvPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMy9HVUFJRE8ucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvdG9wLTUvMzc3MjM5L2p1YW4tZ3VhaWRvLWFudW5jaW8tcHVudG9zLWRlLWNvbmNlbnRyYWNpb24tcGFyYS1lbC1zaW11bGFjcm8tb3BlcmFjaW9uLWxpYmVydGFkLyIgdGl0bGU9Ikp1YW4gR3VhaWTDsyBhbnVuY2nDsyBwdW50b3MgZGUgY29uY2VudHJhY2nDs24gcGFyYSBlbCBzaW11bGFjcm8gT3BlcmFjacOzbiBMaWJlcnRhZCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkp1YW4gR3VhaWTDszwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvdG9wLTUvMzc3MjM5L2p1YW4tZ3VhaWRvLWFudW5jaW8tcHVudG9zLWRlLWNvbmNlbnRyYWNpb24tcGFyYS1lbC1zaW11bGFjcm8tb3BlcmFjaW9uLWxpYmVydGFkLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkp1YW4gR3VhaWTDsyBhbnVuY2nDsyBwdW50b3MgZGUgY29uY2VudHJhY2nDs24gcGFyYSBlbCBzaW11bGFjcm8gT3BlcmFjacOzbiBMaWJlcnRhZDwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTEvQ29uZ3Jlc29NZXhpY2Fub18uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc3MjEwL21leGljby1uby1zZS1oYS1wbGFudGVhZG8tZGFyLWFzaWxvLWEtZnVuY2lvbmFyaW9zLXZlbmV6b2xhbm9zLyIgdGl0bGU9Ik3DqXhpY28gbm8gc2UgaGEgcGxhbnRlYWRvIGRhciBhc2lsbyBhIGZ1bmNpb25hcmlvcyB2ZW5lem9sYW5vcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkp1YW4gR3VhaWTDszwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc3MjEwL21leGljby1uby1zZS1oYS1wbGFudGVhZG8tZGFyLWFzaWxvLWEtZnVuY2lvbmFyaW9zLXZlbmV6b2xhbm9zLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPk3DqXhpY28gbm8gc2UgaGEgcGxhbnRlYWRvIGRhciBhc2lsbyBhIGZ1bmNpb25hcmlvcyB2ZW5lem9sYW5vczwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDMvanVhbi1ndWFpZG80NDU2NS5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy90b3AtNS8zNzcxNzQvZ3VhaWRvLW5vLWV4aXN0ZS11bmEtY29uc3RpdHV5ZW50ZS1uby1leGlzdGUtdW5hLWluaGFiaWxpdGFjaW9uLyIgdGl0bGU9Ikd1YWlkw7M6IG5vIGV4aXN0ZSB1bmEgQ29uc3RpdHV5ZW50ZSwgbm8gZXhpc3RlIHVuYSBpbmhhYmlsaXRhY2nDs24iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5FbHZpcyBBbW9yb3NvPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy90b3AtNS8zNzcxNzQvZ3VhaWRvLW5vLWV4aXN0ZS11bmEtY29uc3RpdHV5ZW50ZS1uby1leGlzdGUtdW5hLWluaGFiaWxpdGFjaW9uLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkd1YWlkw7M6IG5vIGV4aXN0ZSB1bmEgQ29uc3RpdHV5ZW50ZSwgbm8gZXhpc3RlIHVuYSBpbmhhYmlsaXRhY2nDs248L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAzL2VsdmlzYW1vcm9zby5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy90b3AtNS8zNzcxNjUvY29udHJhbG9yLWRlc2lnbmFkby1wb3ItbGEtYW5jLXBpZGUtaW5oYWJpbGl0YXItcG9saXRpY2FtZW50ZS1hLWd1YWlkby1wb3ItMTUtYW5vcy8iIHRpdGxlPSJDb250cmFsb3IgZGVzaWduYWRvIHBvciBsYSBBTkMgcGlkZSBpbmhhYmlsaXRhciBwb2zDrXRpY2FtZW50ZSBhIEd1YWlkw7MgcG9yIDE1IGHDsW9zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QU5DPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy90b3AtNS8zNzcxNjUvY29udHJhbG9yLWRlc2lnbmFkby1wb3ItbGEtYW5jLXBpZGUtaW5oYWJpbGl0YXItcG9saXRpY2FtZW50ZS1hLWd1YWlkby1wb3ItMTUtYW5vcy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Db250cmFsb3IgZGVzaWduYWRvIHBvciBsYSBBTkMgcGlkZSBpbmhhYmlsaXRhciBwb2zDrXRpY2FtZW50ZSBhIEd1YWlkw7MgcG9yIDE1IGHDsW9zPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+
Post Views:
61