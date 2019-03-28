SIP analizará situación de los periodistas en Venezuela - Runrun

LOS DESAFIOS QUE ENFRENTA la prensa en Venezuela, Cuba y Nicaragua estarán en el centro de la agenda de la Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se celebrará en Cartagena de Indias desde mañana y hasta el próximo domingo.
Según la SIP, la región está en una “incertidumbre política” y los medios informativos del continente reunidos en Cartagena van a “tomar el pulso a la crisis” que viven algunos países, especialmente Venezuela y Nicaragua, donde hay un franco deterioro de la democracia y las libertades.
“Con la presión internacional en aumento sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua, el periodismo del continente se haya frente a una situación inédita que exige reflexión y análisis en la búsqueda urgente de soluciones”, señaló la SIP.
En ese propósito, el organismo continental que vela por la promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, contará con la participación de autoridades políticas como el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el presidente de Colombia, Iván Duque, quien estará en la sesión de apertura.
También acudirá el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, quien el viernes participará junto con Almagro, el director del diario caraqueño El Nacional, Miguel Henrique Otero, y el director de Migración Colombia, Christian Krüger, en el panel “Venezuela sin chavismo: nueva oportunidad para el hemisferio”.
La SIP entregará el Gran Premio Chapultepec 2019, que será para la organización estadounidense Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa (RCFP, por sus siglas en inglés) y recibirán los periodistas David Boardman y Bruce Brown en una gala en la que intervendrá la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez.
La Reunión de Medio Año de la SIP incluye además seminarios sobre asuntos como suscripciones digitales, la verificación de datos y noticias falsas, el empoderamiento de las organizaciones de noticias a través de la innovación tecnológica, las mujeres en el periodismo deportivo y los desafíos de América Latina ante la amenaza del terrorismo.
Con información de EFE
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