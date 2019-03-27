CIDH otorgó medidas cautelares y exige al Gobierno proteger a Roberto Marrero - Runrun

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) solicitó al Estado venezolano que adopte las medidas que sean convenientes para proteger la vida e integridad personal de Roberto Marrero, asistente del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien el 23 de enero se juramentó como presidente encargado.
El organismo otorgó, este miércoles 27 de marzo, medidas cautelares a Marrero, detenido desde el 21 de marzo en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y al diputado Sergio Vergara, cuya vivienda fue registrado el mismo día del arresto de la mano derecha de Guaidó.
A juicio de la CIDH, Marrero y Vergara “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos enfrentan un riesgo de daño irreparable”. De acuerdo con el documento de la Comisión Interamericana, divulgado por EFE, también se pide al gobierno de Nicolás Maduro garantizar el acceso a visitas de los abogados y de los familiares de Roberto Marrero, que no han podido visitarlo desde hace 7 días.Asimismo, la CIDH manifestó tener una especial preocupación” por el hecho de que durante un tiempo se desconociera el paradero de Marrero que, según sus abogados, podría estar en la sede del Servicio de Inteligencia (Sebin), en Caracas, aunque no hay una confirmación oficial”.
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