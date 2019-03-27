Panamá aceptará pasaportes venezolanos vencidos con sello de prórroga - Runrun

PANAMÁ ACEPTARÁ PASAPORTES venezolanos vencidos que tengan el sello de prórroga emitido por el Consulado para efectuar los trámites migratorios correspondientes, según el decreto decreto ejecutivo N° 123 del 26 de marzo de 2019.
La medida está destinada a todos los nacionales venezolanos que se encuentran en territorio panameño y tendrá una duración de seis meses.
La disposición se dictó tomando en consideración que en Panamá hay una gran cantidad de venezolanos que contribuyen con el desarrollo nacional y que las condiciones políticas de Venezuela dificultan el acceso a un nuevo pasaporte, por lo que podrían quedar en un estado de indefensión e irregularidad.
“El Estado panameño considera necesario proceder con la aceptación de los pasaportes vencidos que cuenten con sello de prórroga emitido por el Consulado de Venezuela, para realizar trámites migratorios correspondientes y así poder obtener un status migratorio que les permita seguir colaborando y contribuyendo con el desarrollo económico nacional, señala el decreto en Gaceta Oficinal de Panamá No. 28740-B.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, y la Organización Internacional de las Migraciones indicaron que el número de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo ha alcanzado los 3 millones de personas, de las cuales 2,4 millones se encuentran en países de América Latina y el Caribe.
Eduardo Stein, representante especial de Acnur y de la OIM para los refugiados y migrantes venezolanos, dijo que aunque hubiera una solución política en Venezuela, la población no regresará con la misma celeridad que salió, por lo que esperan que la situación se prolongue durante dos o tres años.
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