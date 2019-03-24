Detienen a abogado Juan Planchart, acusado de ser presunto financista de red paramilitar - Runrun

FUNCIONARIOS DE LAS Fuerzas Armadas Especiales (FAES) de la Policía Nacional (PN) y del Servicio de Inteligencia Nacional (Sebin), allanaron la vivienda del abogado Juan Planchart, a quien acusan de ser el supuesto financista del presunto plan conspirativo contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El hecho se produjo en la madrugada de este domingo luego de una acusación formulada el sábado por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien señaló a Planchart de haber formado parte, en compañía de otros políticos, de un plan “desestabilizador” en el que pretendían traer “sicarios” desde “El Salvador, Honduras y Guatemala” con la intención de “dividir a Venezuela en dos Repúblicas: del Este y del Oeste”.
De acuerdo con el periodista Edwal Scharfenberg, Planchart estaría detenido en la sede del Servicio de Inteligencia Bolivariana (Sebin) en Plaza Venezuela.
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De acuerdo con el director del portal armandoinfo.com, Planchart trabajaba para petrolera rusa rusa Rosneft, una de las principales aliadas de la Pdvsa y cuyo presidente, Igor Sechin, es muy cercano al presidente ruso Vladimir Putin.
De momento no hay información oficial al respecto, pero se supo que Planchart fue detenido en su casa ubicada en la urbanización Prados del Este de Caracas.
De acuerdo con Jorge Rodríguez, el abogado formaba parte de una organización terrorista liderada por Leopoldo López e integrada por Carlos Vecchio, a quien reconoció como representante internacional; Freddy Guevara como “ideólogo”, Sergio Vergara como “colaborador”, Roberto Marrero, “jefe de células terroristas”, Fernando Martínez Mottola y Juan Andrés Mejías.
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