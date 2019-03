GNB refuerza bloqueo en el puente internacional Tienditas - Runrun

A POCOS DÍAS DE COMPLETARSE UN MES del fallido operativo de ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, que desencadenó en el cierre de frontera el 23 de febrero, las autoridades del vecino país desplegaron el miércoles nuevos obstáculos sobre el puente internacional de Tienditas, ubicado entre Cúcuta y Ureña.

The GNB have placed more containers on the Tienditas bridge#Venezuela #Colombia pic.twitter.com/3daeqm6cVp

— CNW (@ConflictsW) March 21, 2019