Varios heridos por disparos en la ciudad holandesa de Utrecht - Runrun

VARIAS PERSONAS RESULTARON HERIDAS ESTE 18 DE MARZO en un tiroteo en la plaza 24 de Octubre, situada en la zona oeste de la ciudad de Utrecht, en el centro de Holanda, confirmó a Efe la Policía holandesa.
Según testigos, un hombre sacó un arma y comenzó a disparar de forma aleatoria y continuada contra los viandantes, pero después se ha dado a la fuga y se encuentra en paradero desconocido, añadió la Policía.
Algunos testigos apuntan que hay más de una persona involucrada en el tiroteo, aunque por ahora la Policía solo confirma un atacante.
El incidente tuvo lugar hacia las 10.45 hora local (09.45 GMT).
Todavía no está claro cuántas víctimas hay ni la gravedad de su situación pero la Policía confirma que hay “varios heridos” que están siendo ya trasladados a los hospitales.
La zona del tiroteo está cerrada, y hasta allí se han trasladado los servicios de emergencia, varios helicópteros y una unidad antiterrorista de la Policía holandesa.
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