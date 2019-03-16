Hipótesis del sabotaje eléctrico quedó interiorizada en la base chavista - Runrun

El chavismo se movilizó desde la avenida Libertador hasta la Urdaneta para respaldar a Nicolás Maduro y celebrar la victoria al sabotaje eléctrico que, a juicio del Ejecutivo Nacional, provocó el Gobierno de Estados Unidos
EL CHAVISMO VOLVIÓ A CONVOCAR A SU BASE DE APOYO a las calles tras cumplirse una semana del apagón que afectó a cerca de 70% del país. En esta oportunidad, el Partido Socialista Unido de Venezuela llamó a respaldar al gobernante Nicolás Maduro y apoyar las medidas que ha implementado para restablecer la energía eléctrica en el territorio nacional. El Gobierno argumenta que la interrupción de la luz obedeció a un “ataque cibernético” orquestado desde Estados Unidos.
Esa es la hipótesis que mantienen los seguidores de Nicolás Maduro. María Santos, de 64 años, viajó desde La Guaira, estado Vargas, para acudir a la movilización que llegó a la avenida Urdaneta, a pocos metros de la esquina Carmelitas, en el centro de Caracas. Indicó que, pese a que estuvo sin luz hasta el día de ayer, seguía en “resistencia” ante lo que denominó un “ataque del imperio”, del que no tiene aún mayor información. Al ser consultada sobre si tenía detalles sobre cómo se perpetró el ataque cibernético al sistema eléctrico, solo respondió que los “hijos de Chávez” jamás se rinden.
Los oficialistas se concentraron a partir de las 10 de la mañana en la avenida Libertador, a la altura de la sede de la Compañía Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv). De allí se movilizaron hasta la avenida Urdaneta donde se dispuso una tarima en la que funcionarios públicos y líderes del chavismo, como el constituyente de la ANC, Darío Vivas, y la alcaldesa de Libertador, Erika Faría, ofrecieron declaraciones a los manifestantes. “Nos quitaron la luz, pero no la lealtad”, expresó Faría.
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