México: Asesinan a tiros a periodista en el estado de Sonora - Runrun

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UN PERIODISTA RADIAL MEXICANO FUE ASESINADO a tiros en el estado de Sonora, limítrofe con Estados Unidos, informaron las autoridades.
La procuraduría estatal dijo que Santiago Barroso, de 47 años, fue baleado a la puerta de su domicilio el viernes por la noche.
Barroso retrocedió al interior de la vivienda y pidió una ambulancia, pero murió menos de dos horas después tras recibir dos impactos de bala: una en el estómago y otra en la clavícula izquierda.
Barroso es al menos el tercer periodista asesinado en México en lo que va del año.
La procuraduría estatal abrió una investigación.
Actualmente México ocupa el séptimo lugar en el índice de impunidad de la Comisión para la Protección de Periodistas, que lleva el conteo de asesinatos de periodistas no resueltos como porcentaje del total demográfico de un país en lugares donde este oficio es peligroso.
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