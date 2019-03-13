Polar advirtió sobre consecuencias en la empresa tras saqueos en Zulia - Runrun

ESTE MIÉRCOLES EMPRESAS POLAR INFORMÓ que la producción y distribución de alimentos y bebidas de la compañía resultó afectada porque cuatro de sus sedes en Maracaibo, estado Zulia, fueron saqueadas.
Detallaron que 150.000 cajas de productos fueron robadas en la planta de bebidas, mientras que en la planta de alimentos se robaron 160 paletas de producto terminado y casi 77.000 unidades de pasta. Además, los antisociales dañaron 4 vehículos de la empresa.
Asimismo, de la agencia de distribución de Pepsi Cola fueron sustraídas más de 52.000 cajas de productos, y deteriorados 22 camiones, 5 montacargas, 23 computadoras, entre otros.
En un comunicado difundido en las redes sociales, Empresas Polar señaló que las pérdidas materiales superan los 18.600.000 bolívares.
“Dichos saqueos afectan gravemente la producción y distribución de alimentos y bebidas en la zona, ocasionan mayores inconvenientes para abastecer el mercado y ponen en riesgo la capacidad para operar en estas instalaciones”, indicaron en el comunicado.
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