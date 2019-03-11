Metro de Caracas sigue sin servicio por fallas en suministro eléctrico - Runrun

MIENTRAS EL PAÍS COMIENZA a salir de la pesadilla que ha significado el apagón más largo de la historia nacional y uno de los más prolongados vivido por un país entero a escala global, el servicio del Metro de Caracas sigue interrumpido hasta tanto se recupere el suministro de alta tensión en el tendido eléctrico.
“El personal operativo del Metro se encuentra trabajando para restablecer el servicio comercial en el sistema de trenes, una vez se normalice la energía de alta tensión”, informó la empresa pública en su cuenta de twitter.
Solo se encuentra operativo el servicio de Metrobús y se prestará de forma gratuita hasta superar la contingencia en las rutas paralelas a las líneas 1,2 y 3.
Adicionalmente se habilitaron las rutas Zona Rental – Petare, Zona Rental – La Rinconada, Zona Rental – Propatria, Zona Rental – Caricuao.
El principal servicio de transporte de Caracas, que moviliza a más de 1,1 millón de pasajeros al día, se encuentra interrumpido desde el jueves 7 de marzo a la hora pico (4:50 pm), cuando se produjo el primer fallo eléctrico que sumió al país en un caos que ya suma más de cuatro días.
Cabe recordar que debido a que las autoridades no han podido estabilizar el sistema de generación y distribución de energía, el Gobierno decretó día no laborable este lunes 11 de marzo, por lo que están suspendidas todas las actividades laborables y las clases a escala nacional.
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