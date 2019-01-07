Sismos de 5,2 y 4,5 se registraron este lunes en el estado Sucre - Runrun

LA FUNDACIÓN VENEZOLANA DE Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registró la madrugada de este lunes dos sismos en el estado Sucre.
Funvisis informó a través de su cuenta en Twitter que el primer evento se produjo las 01:08 de la mañana con magnitud 5,2 a 5 km al suroeste de El Pilar, y con una profundidad de 56,2 km, y el segundo, a las 6:21 de magnitud 4.5 a 2 Km al suroeste de Carúpano.
La zona de mayor actividad sísmica en Venezuela corresponde a una franja de unos 100 km de ancho, definida a lo largo de los sistemas montañosos de Los Andes, la Cordillera Central y la Cordillera Oriental, lugares en los que se ubican los principales sistemas de fallas sismogénicas del país: Boconó, San Sebastián y El Pilar; a los que se suman otros sistemas activos menores como Oca-Ancón, Valera, La Victoria y Urica.
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