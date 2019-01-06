TSJ afirma que Christian Zerpa huyó del país al ser investigado por acoso sexual - Runrun

“COMO CONSECUENCIA DE LAS REITERADAS denuncias que funcionarias de su despacho habían formulado contra él, por conductas indecorosas e inmorales en detrimento de un grupo de mujeres que hacían vida laboral en su despacho, muchas de las cuales presentaron sus renuncias o debieron ser reubicadas en otras áreas de la institución”, afirmó Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre el magistrado Christian Tyrone Zerpa quien era investigado por abuso sexual, actos lascivos y violencia psicológica.
En una nota de prensa enviada por el TSJ, los señalamientos por la conducta de Zerpa, y ante los argumentos y pruebas señalados por sus víctimas, “originaron una situación de alarma en la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, que decidió remitir la contundencia de las denuncias ante el Consejo Moral Republicano, para la destitución del funcionario y que enfrentara ante la jurisdicción ordinaria, los gravísimos delitos por los que está siendo señalado”.
El magistrado Zerpa, de la Sala Electoral del TSJ, desertó de Venezuela y se trasladó a Estados Unidos junto a su familia para colaborar con la justicia de ese país. Se informó que este lunes 7 de enero ofrecerá una rueda de prensa en la ciudad de Orlando, Florida, para informar de su separación del máximo tribunal venezolano y sobre supuestas acusaciones de corrupción en el poder judicial.
“El exmagistrado Zerpa huyó del país, valiéndose de su prerrogativa constitucional que ostentaba, para evitar la justicia y que sus delitos quedaran impunes, por eso, quien se preste para reivindicar la oscura psicopatología de este exfuncionario, debe obtener el rechazo de todos los que hemos sido garantes de los intocables derechos de las mujeres”, afirmó el magistrado Moreno.
Agregó que “la integridad y unión de nuestra institución, no se verá manchada por una conducta delictual, que lejos de lograr separarnos, nos une en nuestro propósito de velar por la garantía inquebrantable de nuestro Estado de Derecho”.
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