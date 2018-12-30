Dos nuevos temblores se registraron en Valencia la noche del #29Dic - Runrun

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Dos nuevos temblores se registraron en Valencia la noche del #29Dic

El Pitazo30 diciembre, 20182min38

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EL SÁBADO 29 DE DICIEMBRE se registraron dos nuevos sismos en Valencia, estado Carabobo, según los datos emitidos por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), el primero ocurrió a las 11:00 de la noche, a 12 kilómetros al oeste de Valencia, con una profundidad de 18.4 kilómetros y magnitud de 3.1.

A las 11:37 de la noche tembló por segunda vez con un poco más de intensidad, a 14 kilómetros al noroeste de Valencia con una profundidad de 9.0 kilometros y una magnitud de 3.7.

En el penúltimo día del 2018 se totalizaron cuatro eventos sísmicos, el primero fue a las 4:31 de la mañana, a 8 Km al noroeste de Valencia, con una profundidad de 17.3 y una magnitud de 3.3.

El primer seísmo de este sábado fue a las 4:31 am., a 8 Km al noroeste de Valencia, con una profundidad de 17.3 km y una magnitud de 3.3.

Los sismos ocurren por tercer día consecutivo en la capital carabobeña y estados centrales del país, por lo que la población y autoridades se mantienen alertas ante cualquier evento que pueda ocurrir.

El primer movimiento registrado fue el 27 de diciembre a las 4:59 de la madrugada y tuvo una intensidad de 4.9, en ese entonces se localizó 20 kilómetros al norte de Valencia y tuvo una profundidad de 9.4 kilómetros, ocasionando daños leves a edificaciones de esa ciudad.

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