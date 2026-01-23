El nombre de Eduardo Antonio Peraza Moreno solo aparecía en las listas difundidas por medios oficialistas (Últimas Noticias y Alba Ciudad) como una de las víctimas militares de los bombardeos de Estados Unidos sobre Venezuela del 3 de enero pasado. Sin embargo, nada más se sabía de él.

No se había podido precisar a qué componente militar pertenecía ni dónde lo habían enterrado. Ni siquiera se conocía si había tenido un sepelio con los honores respectivos. Eso se supo este miércoles, 21 de enero, cuando la cuenta oficial de la Guardia de Honor Presidencial publicó videos que describen parte de lo que sucedió en Fuerte Tiuna y señalan a los caídos que formaban parte del Batallón de Seguridad N°6, al cual él pertenecía.

Mientras que en un par de videos, tres tenientes del Batallón de Custodia N°3 de la Guardia de Honor Presidencial G/B Tomás Montilla, explican lo que hicieron en sus trincheras para defenderse de los ataques cuando cayeron siete misiles en su área: tres en el Polígono de Tiro “Simón Bolívar”, dos en el patio del Batallón y otros dos en una loma cercana. En un tercer audiovisual musicalizado se muestra a los soldados en entrenamiento y, al final, las imágenes y nombres de los que murieron. Allí está la foto de Peraza Moreno.

Fue así como Monitor de Víctimas, ARI y La Hora de Venezuela pudieron confirmar otro nombre de la lista de caídos en los bombardeos. Desde el gobierno, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, dijo el pasado viernes, 16 de enero, que el total de muertos era de 83, pero ha mantenido en reserva las identidades de los militares y el lugar en donde cayeron. Veinte días después de los sucesos, no hay una lista oficial con los nombres y apellidos de los que fallecieron.

Otros hechos adicionales blindaron el hallazgo del nombre de Peraza Moreno: uno es su mención en un reportaje de la revista The New Yorker, que indica su ausencia en las listas y apunta que el cantante Claudio David Balcane, amigo de la infancia de la víctima, dijo que parecía que “hubiese muerto un fantasma”, porque llegó al mundo y lo abandonó sin que nadie se enterara.

La otra evidencia es un video subido a TikTok grabado el 6 de enero, cuando el mayor general Javier José Marcano Tábata, quien todavía era Comandante de la Guardia de Honor Presidencial, entregó el reconocimiento postmortem de Peraza Moreno (una caja con una boina, una medalla, la bandera venezolana, las charreteras y una edición de la Constitución del país) a una mujer morena que lloraba inconsolable, presumiblemente la madre de la víctima. “Así no era papá. Así no era”, se escucha decir a otra voz suplicante que está fuera de la toma.

Hasta ahora, periodistas de Monitor de Víctimas, ARI y La Hora de Venezuela han logrado identificar a 81 de las 83 personas que, de acuerdo con Padrino López, murieron: 45 son militares venezolanos, 32 son funcionarios cubanos y 4 son civiles.

Funerales militares en Guárico y Trujillo

El 6 de enero pasado, la Alcaldía del municipio José Félix Ribas del estado Guárico publicó un video del funeral de una de las víctimas de los ataques estadounidenses a Venezuela: el sargento primero de la Aviación Militar, Luis Alberto Paraco Herrera, quien fue enterrado en el cementerio local en medio de las honras fúnebres militares.

Paraco Herrera nació en el caserío El Guasdual, cercano a Tucupido, capital del municipio Ribas del estado llanero, en el centro del país. Además de llevar su carrera militar, el joven fue facilitador de la Misión Ribas Guárico, el programa del Estado creado para dar educación media y diversificada a mayores de 18 años.

Efectivos de la Aviación Militar, la Guardia Nacional y la Milicia estuvieron en el acto velatorio que presidió el general de brigada Yran Yromides Jaure Acosta, Comandante de la Brigada de Defensa Área Los Llanos, junto al alcalde de la zona, Daniel Charaima.

Además de Paraco Herrera, en Guárico también se rindieron honores militares a Pedro Miguel González Escala, de 28 años, quien nació en Zaraza y murió en el Fuerte Guaicaipuro, en los Valles del Tuy de Miranda, otra instalación militar atacada el 3 de enero.

Al día siguiente del entierro de Paraco Herrera en Guárico, llevaron el cadáver de Juan Manuel Fernández Campo, sargento segundo del Ejército, al cementerio del municipio Carache del estado Trujillo, en los andes venezolanos. Su nombre también está entre las víctimas de los bombardeos del 3 de enero.

El joven soldado, que nació en la parroquia Cuicas del municipio mencionado, recibió homenajes fúnebres militares en su pueblo, en los que estuvieron también autoridades regionales.

Un día antes, el Consejo Legislativo del estado Trujillo publicó un Acuerdo Parlamentario por el “¡Salto a la inmortalidad!” de Fernández Campo, para honrar la memoria de quien designaron como un “héroe trujillano”. En el documento se lee que el joven fue un “valiente soldado de la Patria que entregó su vida el pasado 3 de Enero en la lucha armada contra el imperialismo, heróica batalla en la defensa del suelo sagrado de nuestra amada Venezuela”.

El día del funeral, los parlamentarios leyeron el documento en medio de los actos protocolares y dejaron una ofrenda floral ante su féretro.

El gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, republicó el video del funeral para expresar su pésame. “Su sacrificio como el de tantos hermanos de armas no se perderá en el olvido. Su memoria vive en cada rincón de esta tierra que amaron, en nuestra bandera que ondea libre y en cada corazón que late con dignidad”, escribió en sus cuentas oficiales.