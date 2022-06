MonitorDeVíctimasLara | Un joven fue amarrado con precintos y ajusticiado cerca del Monumento de la Divina Pastora - Runrun

Este hombre había huido de Sanare desde diciembre de 2021, tras supuestamente haber cometido un homicidio, y estaba siendo investigado por el Cicpc

“Un muerto, un muerto”, gritó un hombre, una vez que recobró el aliento tras pasar la mala experiencia de conseguir un cadáver entre la maleza. El hallazgo fue el 24 de mayo de 2022, cuando un grupo de personas realizaba un trabajo de desmalezamiento en la avenida Circunvalación Norte, muy cerca del Monumento de la Divina Pastora, al este de Barquisimeto, estado Lara.

El cuerpo, que fue localizado en horas de la mañana, se encontraba en estado de descomposición, pero tenía las manos y pies atados con unos precintos. Al hacer el levantamiento del cadáver, los funcionarios del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) no hallaron documentación alguna.

Los detectives determinaron que el sitio donde fue localizado el cuerpo fue el mismo lugar donde se cometió el crimen. La autopsia reveló que la víctima fue asesinada de tres disparos en la cabeza, a quemarropa.

Al día siguiente fue identificada la víctima. Familiares de Ismael José Tamayo Jiménez, de 24 años de edad, se acercaron a la sede del Cicpc al conocer que un hombre había aparecido muerto. Los funcionarios les mostraron fotografías y determinaron que se trataba de un joven nacido y criado en la población de Sanare, que tenía tres días desaparecido.

Una fuente vinculada con la investigación relató a Monitor de Víctimas que este joven era conocido como “Ismaelito”, y había huido de la población de Sanare desde diciembre de 2021, tras supuestamente haber cometido un homicidio, delito por el cual era investigado por el Cicpc. Vivía en Barquisimeto, algunas veces se quedaba en El Cují, al norte de la ciudad, y otras en Cabudare, municipio Palavecino; por esta razón no se alarmaron el primer día que no apareció en ninguna de las casas.

Al segundo día de no saber del paradero de Ismael José, sus parientes comenzaron a indagar y, a través de algunos allegados, conocieron que un grupo de hombres armados se lo había llevado, en horas de la noche del sábado 21 de mayo de 2022. Según indicaron los testigos, el joven fue trasladado en contra de su voluntad por presuntos funcionarios de un cuerpo de inteligencia de la policía.

Una fuente del Cicpc vinculada con el caso certificó esa versión y al mismo tiempo confesó que esa era la línea de investigación: están verificando si se trata o no de funcionarios que habrían participado en este homicidio.

Sin embargo, a casi un mes de haberse cometido el crimen, no existe una respuesta para sus familiares. No han identificado a los posibles homicidas, por lo que esta muerte aún figura como un caso no resuelto.

Ismael José Tamayo Jiménez, tenía 24 años de edad. Foto: cortesía

Un ajuste de cuentas

Los funcionarios del Eje de Homicidios que están trabajando en este caso manejan como móvil del crimen “el ajuste de cuentas”. Es de resaltar que en el año 2021, Monitor de Víctimas contabilizó 15 muertes con este móvil.

Sobre el pasado del joven conocido como “Ismaelito”, residentes de la población de Sanare relataron que fue un joven que creció entre la delincuencia, perteneció a la antigua banda llamada “El Seminario”, que era liderada por alias “el Ever”, presunto autor intelectual de la Masacre de Chabasquén, ocurrida en 2008, y por la que fue detenido y encarcelado en el Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepella), donde posteriormente se convirtió en el pran del penal.

“Ismaelito” también fue detenido en tres ocasiones: en marzo de 2015, por el delito de porte ilícito de arma de fuego; en mayo de ese año, por tenencia de droga, y en septiembre, por robo de vehículo, delito por el cual estuvo detenido por cinco años.

Botadero de cadáveres

La Circunvalación Norte es una importante vía que abarca desde el este hasta el oeste de la ciudad de Barquisimeto y que desde hace muchos años se ha utilizado para abandonar cadáveres, porque se trata de una vía desolada que carece de iluminación, pero en la que abunda la maleza, en ambos sentidos.

En esta vía se han realizado operativos policiales y también es conocida por ser una zona en la que operan piratas de carretera, pues es el principal corredor de carga pesada.

En mayo de 2022, este fue el segundo cadáver localizado en esta zona. Según el Cicpc, los casos no tienen conexión, pero con este hallazgo se evidencia que también se carece de patrullaje por la Circunvalación.

Un funcionario de la policía de Lara, que no quiso identificarse por temor a represalias, indicó que la zona donde han sido localizados los muertos es un cuadrante que le corresponde a este organismo, pero comentó que esta vía no puede ser patrullada con la regularidad que requiere, porque además de escasear los vehículos para este fin, tan solo les dan 10 litros de gasolina que deben rendir para toda una semana y para patrullar una gran extensión de la parroquia Santa Rosa.