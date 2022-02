MonitorDeVíctimasCaracas | Los detalles de la muerte del Koki tras 8 años de delitos - Runrun

Uno de los delincuentes más buscados por los organismos de seguridad murió en un presunto enfrentamiento con la policía en Las Tejerías, informaron funcionarios de seguridad

@lysaurafuentes / Foto: Carlos Ramírez

Carlos Luis Revete, alias el Koki, quien llevaba alrededor de nueve años cometiendo asesinatos, secuestros, extorsiones, robos, tráfico de armas y drogas, falleció en medio de un operativo de comisiones mixtas en el sector La Arenera de Las Tejerías, en el estado Aragua.

Los grupos tácticos de la Brigada de Acciones Especiales (BAE) del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), de la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO), de la Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE), de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP), de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se encontraban desplegados desde la noche del lunes en puntos claves de salida y entrada de Las Tejerías.

Se presumía que el Koki no había logrado salir de Las Tejerías y que estaba escondido, junto a otro líder delictivo de nombre Carlos Enrique Gómez, alias el “Conejo”.

Un grupo de funcionarios se desplegó en un sector, en la vía hacia la Colonia Tovar, por ser esta una ruta de escape, y otros, hacia la zona de La Arenera.

En el sector La Arenera los uniformados lograron dar con el Koki y el Conejo, quienes cayeron durante el operativo, de acuerdo con la versión policial.

Los cadáveres serán trasladados al Servicio Nacional de Medicinas y Ciencias Forenses (Senamecf), situado en Bello Monte, Caracas.

Nexos entre el Koki y el Conejo

En el mes de julio del año pasado se conocieron los nexos que tenían el Koki y el Conejo. “Eso se sabía desde hace meses, pero se quería confirmar”, contó una fuente policial.

El Koki en el mes de julio amenazó con “prender Caracas” si los funcionarios que mantenían un enfrentamiento con la banda del Conejo en Las Tejerías no se retiraban de la zona. “Si no retornan de esa m…, les voy a prender toda Caracas. No te salgas de Tejerías con esa pila de pajúos y te voy a prender a Caracas”, decía el delincuente.

Esa misma tarde, el Koki, Garbis Ochoa Ruiz, alias Garbis, y Carlos Calderón, conocido como Vampi, atacaron la sede de Policaracas, en la Cota 905, “en apoyo a la banda delictiva del Conejo”, de acuerdo con lo informado.

El Koki coordinaba reuniones con bandas de zonas como El Cementerio, Caricuao y El Valle para así ampliar su dominio y paralizar la acción policial en estos sectores.