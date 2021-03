MonitorDeVíctimas | Director del Instituto Municipal de Cultura de Iribarren preso por el asesinato del chofer de concejal del PSUV - Runrun

Jhon Anderson José Vergara Ortiz, asesinado a bala, trabajaba para la edil Neida Pineda, que se encontraba en el sitio cuando ocurrió el crimen y resultó con una herida leve en el abdomen

Tres disparos, gritos y una pelea fue la alerta de que algo había pasado al finalizar la tarde del pasado viernes 12 de marzo en el estacionamiento de las residencias Larenses, un urbanismo de la misión vivienda ubicado en Patarata, al este de Barquisimeto, estado Lara.

Uno de los proyectiles impactó en la cadera de Jhon Anderson José Vergara Ortiz, de 29 años de edad. Al hombre, chofer de la concejal pesuvista Neida Pineda, lo ingresaron con vida a la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda, en Barquisimeto.

Vergara Ortiz, conocido como “El Flaco” o “Chicho”, alcanzó a relatar que había discutido con su vecino, director del Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA) de Iribarren, Luis Alfredo Rodríguez Arenas, de 56 años de edad. La víctima aseguró que había sido él quien le había disparado. A los pocos minutos murió debido a que el proyectil impactó en la femoral.

Lo que contaron testigos

Residentes del urbanismo en el que ocurrieron los hechos relataron que al momento del crimen la edil Pineda se encontraba en el lugar. Luego se supo que la mujer incluso sufrió una lesión leve, por bala, en el abdomen.

Según este relato, tanto la funcionaria como otras personas reaccionaron de inmediato en contra de Rodríguez Arenas, quien es conocido por el cargo que ejerce en el IMCA de Iribarren. Se supo que el apartamento del funcionario fue destrozado y que su esposa fue golpeada.

La detención del señalado homicida y la acción de los colectivos

Funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) se presentaron en el lugar, detuvieron a Rodríguez Arenas y se lo llevaron a la sede de este organismo, en Santa Rosa.

El director del IMCA fue trasladado posteriormente hasta la sede del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC). Trascendió que las discusiones entre el funcionario de la alcaldía y el chofer de la concejal no eran nuevas. Al parecer la última discusión habría sido por unos kits deportivos que no habían sido entregados.

A la par con estos traslados ocurrió que grupos de motorizados, a quienes identificaron como supuestos colectivos, se ubicaron a las afueras de los lugares a los que el detenido iba siendo trasladado. Se conoció que hicieron disparos al aire. Ninguno fue detenido.

Imputado y esperando cupo para ir a prisión

Temiendo que los motorizados armados se presentaran en la sede del Edificio Nacional, Rodríguez Arenas fue presentado la tarde del pasado domingo sin previo aviso ante tribunales larenses, informó una fuente policial.

La Fiscalía 6ta con competencia en delitos comunes presentó la imputación ante el Tribunal de Control 4to de Lara. El director del IMCA fue imputado por la presunta comisión de homicidio intencional calificado cometido con alevosía, así como por lesiones personales y porte ilícito de arma de fuego.

El juez de control ordenó que el procesado fuera recluido en el Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocida como cárcel de Uribana, ubicada al oeste de Barquisimeto. Se supo que mientras le conseguían cupo, el hombre permanecía recluido en la sede del Eje de Homicidios del CICPC Lara.

Hombres armados acompañaron cortejo fúnebre

El cortejo fúnebre de Vergara Ortiz estuvo flanqueado por motorizados encapuchados y armados, que dispararon al aire cuando el féretro era sacado de las residencias Larenses. En la caravana fúnebre también iban vehículos tipo taxis, modelo Orinoco.

El entierro fue en Jardines Celestiales, cementerio ubicado en el municipio Palavecino. Quedó registro audiovisual, que fue compartido en redes sociales, de la presencia de civiles armados en el lugar, que lo despidieron con disparos al aire.

No hubo cuerpo de seguridad alguno que actuara para impedir la circulación de hombres armados que atemorizaron a más de un residente de la ciudad. Esto ocurrió a pesar de que ese domingo era día de cuarentena “radical” impuesta por el gobierno nacional, de que el porte de arma está prohibido por el ejecutivo nacional y de que no está permitida la circulación de vehículos en los sectores no priorizados después de la 1:00 de la tarde en la región larense.