DDHH Olvidados | Franks Cabaña tiene seis años preso por hablar por teléfono con Óscar Pérez - Runrun

Xiomara Andara, madre de Franks Cabaña, tuvo que salir del país en diciembre del año 2017 porque su familia estaba siendo víctima de persecución. Tal es el caso del padre de Franks, quien estuvo preso tres meses y bajo régimen de presentación durante un año. No hubo explicación para esto

El 13 de septiembre del 2017, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), detuvieron al escolta Franks Cabaña y lo acusaron de ser cómplice del robo del helicóptero que piloteó Oscar Pérez sobre Caracas.

Los funcionarios allanaron la residencia de su madre y, además de detener a Cabaña, se llevaron a uno de sus hermanos, que para ese momento tenía 17 años, y a un primo que se estaba quedando en el lugar.

Joel García, abogado especialista en Derecho Penal, señaló que a Franks lo vinculan con Óscar Pérez porque tuvo una llamada de apenas unos segundos con el exinspector del Cicpc que fue asesinado en la “Operación Gedeón” de enero de 2018.

“El día que el difunto Oscar Pérez sobrevoló Caracas en un helicóptero del cuerpo, a Franks se le ocurrió tomar una llamada que duró menos de un minuto. Por ese vínculo telefónico se encuentra tras las rejas”, señaló el jurista en un conversatorio realizado este lunes, 27 de noviembre, mediante la cuenta de Instagram @familiasoslibertadcolombia, que modera el expreso político Jonatan Palacios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jonatan Palacios (@familiasoslibertadcolombia)

El 27 de junio de 2017, según dijo Joel García, Franks mantuvo comunicación con Óscar Pérez. Y ese es su “crimen”. Sin saber el contenido de esa llamada, que apenas duró unos segundos.

“Aquí no hace falta cometer un delito para que alguien esté preso. Hace falta que cualquier personero del gobierno se antoje para que usted esté preso”, criticó García.

El único que queda preso por la causa de Óscar Pérez

El abogado Joel García detalló que a Franks Cabaña le imputaron los delitos de terrorismo, asociación para delinquir y usurpación de funciones. Además, señaló que Cabaña es el único preso que queda por la causa de Óscar Pérez. Todos los demás están en libertad.

“A pesar de que la juez está convencida de que no tiene nada que ver, lo mantienen privado de libertad”, expresó García.

Maldad, crueldad, no hay otra manera de definir el motivo por el cual la juez mantiene a Franks Cabaña privado de su libertad después de 6 años. Acusado de complicidad en el caso del ajusticiado Óscar Pérez, nada lo señala o incrimina, pero seguimos en un juicio interminable pic.twitter.com/5ZfFhAQYdP — Joel García (@joelgarcia69) November 15, 2023

Cabaña se encuentra preso desde hace seis años y todavía no se ha emitido una sentencia condenatoria. Para el abogado Joel García, la jueza del caso “está agotando todos los recursos” como una “táctica para mantenerlo preso en un juicio que no termina nunca”.

“Es un patrón de conducta, donde las detenciones preventivas se convierten en condenas o penas anticipadas. Si a Franks lo llegasen a absolver, ¿quién le repone esos seis años?”, apuntó el jurista.

El abogado manifestó que lo único que quiere la familia de Franks Cabaña es que termine el juicio. “Mientras se mantenga en este limbo jurídico no vamos a saber nada. Las incertidumbres son muy dañinas”, expresó.

A esto, su madre, Xiomara Andara, añade que su familia no entiende la razón de que su hijo esté preso, pues han suministrado toda la información posible. Incluso, envió una carta hecha de “puño y letra” al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, para que le ayude con el caso de su hijo.

“No sé a quién pedir porque es una situación engorrosa, como madre no se lo deseo a nadie”, expresó.

Familia víctima de persecución

Xiomara Andara, madre de Franks Cabaña, tuvo que salir del país en diciembre del año 2017 porque su familia estaba siendo víctima de persecución. Tal es el caso del padre de Franks, quien estuvo preso tres meses y bajo régimen de presentación durante un año. No hubo explicación para esto.

“Tuve que salir del país porque viví mucha persecución porque todavía no habían agarrado a Oscar Pérez”, dijo la señora Andara durante el conversatorio.

Franks tiene dos hijos, uno de ocho años y otro de 10. Era escolta y trabajó para dos entidades bancarias del país y para la Fundación del Niño. Su madre lo describe como un “hombre responsable y buen hijo”, al tiempo que lamenta su situación y asegura que no pierde la esperanza de que algún día pueda estar con él nuevamente.

“Yo me siento presa como mi hijo porque anhelamos todos los diciembre que él pueda salir. Realmente no hay nada que acuse a Franks. Es tan injusto lo que ha sufrido mi hijo. Somos personas humildes, no tenemos nada. ¿Qué verdugo tiene a mi hijo ahí? No lo entendemos. Temo por mi familia y hasta por Franks. Esto de mi hijo lo veo como una injusticia muy grande”, dijo su madre.

Franks sufre de afección pulmonar

El mismo año en el que a Franks lo detuvieron fue víctima del hampa. Su madre, Xiomara Andara, contó que un día salía de su trabajo y un hombre, para quitarle el teléfono, le disparó. Ese tiro todavía lo tiene alojado cerca del pulmón.

“Tenía un buen seguro, fue lo que le salvó la vida. Cuando a Franks lo detienen, lo golpearon fuertemente, lo único que pedía es que tuvieran misericordia porque tenía un tiro en un pulmón y ahí fue que pararon”, relató su madre.

Franks Cabaña cumple 6 años injustamente tras las rejas. Es víctima de un proceso judicial viciado y que buscar mantenerlo tras las rejas sin pruebas. Además, ha denunciado en múltiples ocasiones como ha sido torturado en busca de información que él no posee. Exigimos sean… pic.twitter.com/1vrjqrUHtl — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) September 13, 2023

Además, la señora Andara reveló que su hijo tiene problemas en las muelas y siempre tiene malestar de gripe, por lo que se pregunta: “¿Cómo puede estar la salud de una persona que no tiene cómo ir al médico?”.

Por su parte, el abogado Joel García apuntó que tiene algún tiempo que no puede ver a Franks porque “se declaró en contumacia”, es decir, en rebeldía contra el tribunal. Además, señaló que su papá no lo puede visitar porque la Cárcel de Yare, donde está recluido, tiene acceso restringido de hombres.

No solo es el problema que tiene en el pulmón, sino que “está sobreviviendo al igual que todos los presos en Venezuela. Salvo los pranes, todos los presos padecen esta calamidad”, denunció García.