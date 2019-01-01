Una Brasilia militarizada espera por la investidura de Bolsonaro - Runrun

UNOS 12.000 EFECTIVOS de organismos de seguridad, que incluyen a cuerpos de Policía y de las tres Fuerzas Armadas, fueron movilizados hoy en Brasilia para garantizar la seguridad durante la investidura de Jair Bolsonaro como presidente.
El despliegue de policías y soldados, que incluye el refuerzo de blindados y helicópteros, con cazabombarderos listos para despegar frente a cualquier amenaza, militarizó por completo la zona central de Brasilia, donde se concentrarán todos los actos relativos a la toma de posesión del líder de la ultraderecha.
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