La Coalición Sindical Nacional denunció que sus integrantes José Patines, Carlos Salazar y Victor Venegas fueron asediados por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), luego de participar en la marcha del Día del Trabajador este 1° de mayo en la ciudad de Barinas

“Aquí estamos al frente de los del Sebin que andan en camionetas persiguiéndonos desde esta mañana”, dicen en un video en el que muestran un vehículo en el que hay dos hombres que se tapaban el rostro.

“John Barret atienda: la represión continúa”, agrega otros de los denunciantes. “Usan los recursos del Estado para perseguir a quienes no callamos la verdad”, añaden.

‼️DENUNCIA PÚBLICA‼️ #SEBIN

🆘️CONATO DE SECUESTRO 🆘️

Denunciamos el conato de secuestro y el asedio a nuestros lideres @PatinesJose , Carlos Salazar @coalicionsind, Victor Venegas @fenatevbarinas y Alexander Rodríguez @AlexanderR45713 después de la marcha pic.twitter.com/1CMHjCFSn6 — coalicionsindicatos (@coalicionsind) May 2, 2026

Ese mismo día, más temprano, el defensor de derechos humanos y director de la ONG Campo, Pedro Hernández Oropeza, denunció que también fue seguido por efectivos del Sebin en la población de Aroa, en el estado Yaracuy.

Hernández, quien por años ha denunciado la persecución política, amenazas y discriminación hacia campesinos y estuvo detenido, explicó que esto ocurrió un día después de que él acudiera a la sede la Defensoría del Pueblo para hacer una petición de agua para una comunidad rural.

Marcha el 7 de mayo

En otro video, publicado en las redes sociales, el sindicalista José Patines informó que la Coalición Sindical Nacional convoca a una marcha a la embajada de Estados Unidos en Caracas el miércoles 7 de mayo, que saldrá desde Las Mercedes.

Patines se dirigió directamente al encargado de negocios de EE. UU. para Venezuela, John Barrett, y le dijo que marcharán para que él atienda a los trabajadores y de respuesta los requerimientos que explicaron en una carta entregada en la embajada el 16 de abril pasado

Aseguró que la movilización también busca denunciar la persecución de la que fueron víctimas.