La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, convocó a la diáspora venezolana a participar este domingo 3 mayo en movilizaciones a favor de los presos políticos y perseguidos que aún hay en Venezuela.

“Quiero invitarlos a todos, a todos los venezolanos que estamos alrededor del mundo para encontrarnos este domingo 3 de mayo a las 12:00 m hora Caracas en más de 120 ciudades, en distintas partes del mundo”, dijo en un video publicado en la cuenta de X del Comando de Campaña por Venezuela en el exterior.

Machado afirmó que “todavía son más de 500 presos políticos, civiles y militares que están tras las rejas” en el país, y llamó a la ciudadanía a alzar la voz por ellos y por sus familias. Señaló que los encuentros también buscan que el mundo entero escuche el clamor de los venezolanos por la libertad, por la justicia y por la democracia.

“Les pido a todos que acudamos a estas movilizaciones donde van a encontrar a muchos de los ex presos políticos que han sido excarcelados, a sus familiares, compartiendo sus historias, sus testimonios, sus sentimientos, esta fuerza que crece de un pueblo que está decidido a ser libre”, añadió.

Dijo que las personas podrán encontrar los puntos de encuentro en las distintas ciudades en las cuentas en redes sociales del Comando con Venezuela y Mundo con Venezuela.

Revictimización a las familias

De acuerdo con la organización no gubernamental Foro Penal a la fecha hay 454 presos políticos en Venezuela, y advirtieron que se desconoce el paradero de dos de ellos.

Esta semana el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) condenó las recientes declaraciones del embajador de Venezuela para Estados Unidos, Félix Plasencia, en las que argumentó que las denuncias sobre los detenidos por razones políticas son “tonterías”.

“Las víctimas no son una ‘tontería’: exigimos respeto, verdad y libertad para todos los presos políticos”, dijeron en un comunicado. Aseguraron que las declaraciones del funcionario “Son ofensivas, niegan la prisión política, revictimizan a las familias y demuestran que no hay interés real en una reconciliación con verdad, libertad y justicia”.

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