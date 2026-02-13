Trump: “Voy a visitar Venezuela aún no hemos definido cuándo pero lo haré”

Este viernes, 13 de febrero, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump informó que tiene planeado visitar a Venezuela, aunque no precisó la fecha.

“Voy a visitar Venezuela (…) aún no hemos definido cuándo pero lo haré”, dijo el mandatario a un periodista en la Casa Blanca.

“¿Eres de Venezuela?” — pregunta después.



“Soy de Colombia, compartimos frontera con Venezuela”



“Hace poco tuvimos una buena reunión… pic.twitter.com/ulfYfIIFvb — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) February 13, 2026

El mandatario estadounidense conversó con la prensa minutos antes de dirigirse hacia una base militar en Carolina del Norte para reunirse con los militares que participaron en la captura de Nicolás Maduro quien ahora está a la espera de su juicio en Nueva York por presuntos cargos de narcotráfico.

Al ser interrogado si reconocía a la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como la líder legítima en Venezuela, Trump respondió: “ya lo estamos haciendo“.

Las relaciones con Venezuela son “tan buenas como uno podría desear”, declaró el mandatario. Rodríguez está haciendo “un gran trabajo”, añadió.

El miércoles 11 de febrero arribó al país el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, como parte de los acuerdos en materia energética que adelanta la administración de Trump.

Wright se reunió en Caracas con Delcy Rodríguez para impulsar un “histórico” acuerdo energético. La visita del secretario Wright ocurrió un día después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitiera una licencia general que autoriza la exploración y producción de petróleo y gas en Venezuela, así como el mantenimiento y reparación de equipos existentes.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.



