Joropo en Miraflores: “Trump no quiere más acciones militares”, dijo secretario de Energía, Chris Wright 

En el Palacio de Miraflores se pusieron las alpargatas y bailaron un joropo a ritmo de música country este miércoles 11 de febrero con el arribo a Venezuela del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

A ritmo de música llanera y como si no hubiese habido un ataque que provocó la muerte de más de 100 personas y la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, la presidenta encargada Delcy Rodríguez recibió con sonrisas y loas al funcionario americano.

Parecía que hace poco más de un mes no hubiese habido una acción bélica que desembocó en la prisión y futuro juicio que ahora enfrenta Maduro, a quien la propia Rodríguez aún llama “presidente constitucional”.

A propósito de la acción de los miembros de las fuerzas armadas americanas el pasado 3 de enero, Wright indicó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump “no quiere más acciones militares ni conflictos”, con lo que la posibilidad de un segundo ataque pierde fuerza.

Estas fueron unas de las frases que dijeron este 11 de febrero en el palacio de gobierno venezolano.

Chris Wright

-“Vengo a traer un mensaje del presidente Trump para transformar las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela y traer prosperidad, trabajos, oportunidades para la gente”

-“Queremos liberar al pueblo y a la economía de Venezuela”

-“Queremos seguridad, invertir dinero, aumentar la producción petrolera, crear nuevos trabajos e incrementar las exportaciones”

-“Venezuela tiene enormes recursos naturales, pero lo mejor es la gente”

-“Tuve un diálogo muy amable y cálido para solventar todos nuestros problemas y establecer desafíos”

-“Tenemos planes específicos para hacer América grande otra vez. La agenda del presidente Trump es la paz”

Delcy Rodríguez

-”Hemos conversado en acuerdos en materia de petróleo, gas, minería y electricidad”

-”Tenemos una agenda de trabajo con puntos focales importantes y una asociación productiva a largo plazo”

-“Estoy segura que a través de la diplomacia vamos a superar nuestras diferencias”

-“Sabemos que este primer viaje será el primero de muchos”

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.