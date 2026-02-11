Secretario de Energía de EE UU llega a Venezuela para sellar acuerdo energético

Este miércoles arribó al país el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, como parte de los acuerdos en materia energética que adelanta la administración de Donald Trump.

Wright tiene previsto reunirse en Caracas con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela con el aval de los Estados Unidos, para impulsar un “histórico” acuerdo energético.

“Su visita es clave para avanzar la visión del presidente Donald Trump de una Venezuela próspera. El sector privado estadounidense será fundamental para impulsar el sector petrolero, modernizar la red eléctrica y desbloquear el enorme potencial de Venezuela”, señaló en redes sociales la encargada de negocios de EE UU, Laura Dogu.

El funcionario fue recibido por la encargada de negocios estadounidense, la viceministra de Petróleo, Paula Henao Vera, y la viceministra para Europa y América del Norte, Andrea Corao Faría.

Agenda del secretario

La agenda oficial del secretario estadounidense incluye este miércoles reuniones con empresarios y medios internacionales.

Asimismo, visitará algunos de los yacimientos petrolíferos del país “para observar de primera mano cómo el histórico Acuerdo Energético entre Estados Unidos y Venezuela del presidente -Donald- Trump está impulsando la paz y la prosperidad”.

La visita del secretario Wright ocurre un día después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitiera una licencia general que autoriza la exploración y producción de petróleo y gas en Venezuela, así como el mantenimiento y reparación de equipos existentes.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

