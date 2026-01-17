Reuters: Cabello hablÃ³ con Estados Unidos antes de la captura de Maduro

SegÃºn revelÃ³ Reuters, funcionarios del gobierno de Donald Trump mantuvieron conversaciones durante meses con el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, incluso antes de la operaciÃ³n militar que terminÃ³ con la captura de NicolÃ¡s Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero.
De acuerdo con la agencia, los contactos comenzaron en los primeros meses de la actual administraciÃ³n Trump y se intensificaron en las semanas previas al operativo.
Las conversaciones continuaron despuÃ©s de la captura de Maduro, segÃºn varias personas familiarizadas con el asunto, que hablaron bajo condiciÃ³n de anonimato debido a la sensibilidad de las comunicaciones.
Funcionarios estadounidenses advirtieron a Cabello que no utilizara los cuerpos de seguridad del Estado ni a los grupos de choque progobierno conocidos como colectivos para actuar contra la oposiciÃ³n venezolana.
El ministro figura en la misma acusaciÃ³n federal por narcotrÃ¡fico en Estados Unidos que sirviÃ³ de base para la captura de Maduro, pero no fue detenido durante la operaciÃ³n.
SegÃºn Reuters, las conversaciones tambiÃ©n abordaron las sanciones impuestas por Washington en su contra y el proceso judicial que enfrenta en tribunales estadounidenses.
Las comunicaciones con Cabello son consideradas clave para la estrategia de la Casa Blanca de evitar un escenario de violencia o desestabilizaciÃ³n interna que complique el control de la situaciÃ³n en Venezuela y debilite a la presidenta interina Delcy RodrÃguez, quien ha sido presentada por Trump como pieza central de su plan para el perÃodo posterior a Maduro.
No estÃ¡ claro si los contactos incluyeron discusiones sobre el futuro esquema de gobernabilidad del paÃs ni si Cabello ha acatado las advertencias de Washington. PÃºblicamente, el ministro ha expresado respaldo a RodrÃguez y ha prometido unidad dentro del oficialismo.
Reuters recordÃ³ que Cabello ha sido considerado durante aÃ±os el segundo hombre mÃ¡s poderoso del chavismo. Antiguo aliado de Hugo ChÃ¡vez y figura clave en la estructura de poder de Maduro, es seÃ±alado como uno de los principales ejecutores de polÃticas represivas, con influencia sobre organismos de inteligencia y grupos civiles armados conocidos como colectivos.
Aunque la administraciÃ³n Trump ha confiado en un reducido grupo de dirigentes del oficialismo para garantizar estabilidad mientras avanza una transiciÃ³n no definida y se asegura el acceso a las reservas petroleras venezolanas, fuentes citadas por Reuters seÃ±alan que en Washington existe preocupaciÃ³n de que Cabello, por su historial y por rivalidades internas, pueda convertirse en un factor desestabilizador.
En 2020, el Departamento de Justicia acusÃ³ a Cabello de ser uno de los lÃderes del llamado Cartel de los Soles y ofreciÃ³ una recompensa de 10 millones de dÃ³lares por informaciÃ³n que condujera a su captura, monto que posteriormente fue elevado a 25 millones. El dirigente ha negado pÃºblicamente cualquier vÃnculo con el narcotrÃ¡fico.
Luego de la captura de Maduro, algunos legisladores en Washington cuestionaron por quÃ© Cabello no fue detenido. DÃas despuÃ©s, el ministro condenÃ³ la intervenciÃ³n estadounidense y afirmÃ³ que Â«Venezuela no se va a rendirÂ». Sin embargo, en semanas recientes han disminuido los reportes de operativos de control interno y el propio Ejecutivo nacional ha anunciado la liberaciÃ³n gradual de personas consideradas presos polÃticos por organizaciones de derechos humanos, un proceso que, segÃºn esas ONG, avanza con lentitud.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurÃdicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes Â«contra el odioÂ», Â«contra el fascismoÂ» y Â«contra el bloqueoÂ». Este contenido fue escrito tomando en consideraciÃ³n las amenazas y lÃmites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgaciÃ³n de informaciones desde dentro del paÃs.
Con informaciÃ³n de Tal Cual