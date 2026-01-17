Reuters: Cabello hablÃ³ con Estados Unidos antes de la captura de Maduro

SegÃºn revelÃ³ Reuters, funcionarios del gobierno de Donald Trump mantuvieron conversaciones durante meses con el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, incluso antes de la operaciÃ³n militar que terminÃ³ con la captura de NicolÃ¡s Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero.

De acuerdo con la agencia, los contactos comenzaron en los primeros meses de la actual administraciÃ³n Trump y se intensificaron en las semanas previas al operativo.

Las conversaciones continuaron despuÃ©s de la captura de Maduro, segÃºn varias personas familiarizadas con el asunto, que hablaron bajo condiciÃ³n de anonimato debido a la sensibilidad de las comunicaciones.

Funcionarios estadounidenses advirtieron a Cabello que no utilizara los cuerpos de seguridad del Estado ni a los grupos de choque progobierno conocidos como colectivos para actuar contra la oposiciÃ³n venezolana.

El ministro figura en la misma acusaciÃ³n federal por narcotrÃ¡fico en Estados Unidos que sirviÃ³ de base para la captura de Maduro, pero no fue detenido durante la operaciÃ³n.

SegÃºn Reuters, las conversaciones tambiÃ©n abordaron las sanciones impuestas por Washington en su contra y el proceso judicial que enfrenta en tribunales estadounidenses.

Las comunicaciones con Cabello son consideradas clave para la estrategia de la Casa Blanca de evitar un escenario de violencia o desestabilizaciÃ³n interna que complique el control de la situaciÃ³n en Venezuela y debilite a la presidenta interina Delcy RodrÃ­guez, quien ha sido presentada por Trump como pieza central de su plan para el perÃ­odo posterior a Maduro.

No estÃ¡ claro si los contactos incluyeron discusiones sobre el futuro esquema de gobernabilidad del paÃ­s ni si Cabello ha acatado las advertencias de Washington. PÃºblicamente, el ministro ha expresado respaldo a RodrÃ­guez y ha prometido unidad dentro del oficialismo.

Reuters recordÃ³ que Cabello ha sido considerado durante aÃ±os el segundo hombre mÃ¡s poderoso del chavismo. Antiguo aliado de Hugo ChÃ¡vez y figura clave en la estructura de poder de Maduro, es seÃ±alado como uno de los principales ejecutores de polÃ­ticas represivas, con influencia sobre organismos de inteligencia y grupos civiles armados conocidos como colectivos.

Aunque la administraciÃ³n Trump ha confiado en un reducido grupo de dirigentes del oficialismo para garantizar estabilidad mientras avanza una transiciÃ³n no definida y se asegura el acceso a las reservas petroleras venezolanas, fuentes citadas por Reuters seÃ±alan que en Washington existe preocupaciÃ³n de que Cabello, por su historial y por rivalidades internas, pueda convertirse en un factor desestabilizador.

En 2020, el Departamento de Justicia acusÃ³ a Cabello de ser uno de los lÃ­deres del llamado Cartel de los Soles y ofreciÃ³ una recompensa de 10 millones de dÃ³lares por informaciÃ³n que condujera a su captura, monto que posteriormente fue elevado a 25 millones. El dirigente ha negado pÃºblicamente cualquier vÃ­nculo con el narcotrÃ¡fico.

Luego de la captura de Maduro, algunos legisladores en Washington cuestionaron por quÃ© Cabello no fue detenido. DÃ­as despuÃ©s, el ministro condenÃ³ la intervenciÃ³n estadounidense y afirmÃ³ que Â«Venezuela no se va a rendirÂ». Sin embargo, en semanas recientes han disminuido los reportes de operativos de control interno y el propio Ejecutivo nacional ha anunciado la liberaciÃ³n gradual de personas consideradas presos polÃ­ticos por organizaciones de derechos humanos, un proceso que, segÃºn esas ONG, avanza con lentitud.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurÃ­dicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes Â«contra el odioÂ», Â«contra el fascismoÂ» y Â«contra el bloqueoÂ». Este contenido fue escrito tomando en consideraciÃ³n las amenazas y lÃ­mites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgaciÃ³n de informaciones desde dentro del paÃ­s.

Con informaciÃ³n de Tal Cual