EEUU continuará «persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo», afirma secretaria Noem

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, confirmó la tarde de este sábado la segunda incautación de un buque petrolero sancionado que había estado atracado en Venezuela, y aseveró que continuarán «perseguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado».

«Estados Unidos continuará persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región. Te encontraremos, y te detendremos», escribió Noem en la red social X, donde divulgó imágenes sobre la incautación.

Indicó que la acción se produjo «antes del amanecer» de este sábado 20 de diciembre, en una operación de la Guardia Costera de Estados Unidos y que contó con el apoyo del Departamento de Guerra de ese país.

Según The New York Times se trata del buque Centuries, que navegaba bajo bandera de Panamá y habría zarpado de Venezuela a última hora del viernes o primera del sábado rumbo a Asia.

La operación, reportada anteriormente por la agencia Reuters, se produce 10 días después de que Estados Unidos tomara el control de otro petrolero, llamado Skipper, frente a Venezuela y después de que el presidente Trump declarara que estaba imponiendo un bloqueo a los envíos de petróleo venezolano que involucran buques bajo sanciones.

El martes pasado, Trump ordenó un «bloqueo total y completo» de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, al tiempo que dijo que la presión por medio de operaciones militares se intensificará hasta tanto el país devuelva todo el petróleo que, según dijo, pertenece a Estados Unidos.

El viernes 19, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que «no existe nada» que pueda impedir a la administración Trump bloquear la entrada y salida de Venezuela de buques petroleros sancionados.

Tras la incautación del buque Skipper, que navegada bajo falsa bandera guyanesa, buques cargados con millones de barriles de petróleo han permanecido en aguas venezolanas para evitar ser incautados.

Nicolás Maduro ha denunciado que las acciones de Trump tienen como objetivo derrocarlo y hacerse con el control de los recursos petroleros de la nación, que posee las mayores reservas de crudo del mundo.

Las exportaciones de crudo venezolano también han caído drásticamente, según el reporte de la agencia Reuters. China es el mayor comprador de crudo venezolano, que representa aproximadamente 4% de sus importaciones, con envíos en diciembre que, según analistas, promediaron más de 600.000 barriles por día.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.