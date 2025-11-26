Trump insistió en posibilidad de hablar con Maduro para “salvar muchas vidas”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insistió en la posibilidad de hablar personalmente con Maduro en función de “salvar muchas vidas” y agregó que pueden hacerse las cosas “por las buenas o por la malas”.

“Podría hablar con él, ya veremos”, advirtió el mandatario norteamericano desde el avión presidencial, el Air Force One.

“Es el líder, podemos salvar vidas”, indicó Trump, quien volvió a esgrimir la tesis del envío de miles de venezolanos a Estados Unidos por parte del gobierno oficialista.

Trump acusó al chavismo de ser el mayor exportador de grupos delictivos al exterior y se quejó del impacto migratorio que ha tenido esta supuesta política en la dinámica cotidiana estadounidense.

El mandatario republicano asomó cuál es la posible finalidad de la operación militar que el Comando Sur lleva a cabo desde principios de septiembre, la cual ha desencadenado el hundimiento de alrededor de 20 embarcaciones y costado la vida de más de 80 personas, presuntos narcotraficantes.

“No puedo decirles cuál es el objetivo. Probablemente deberían saber cuál es”.

Diversas plataformas de rastreo de vuelos identificaron esta semana a aviones militares estadounidenses entre Venezuela y Curazao, entre ellos un bombardero B-52 y cazas F-18.

Durante las últimas semanas, Trump ha sostenido reuniones con autoridades del Pentágono para evaluar qué acciones adicionales tomar en torno a Venezuela, entre las que destaca acciones encubiertas en territorio nacional.

A propósito de la tensión, la Administración Federal de la Aviación de Estados Unidos instó a “extremar precauciones” en relación a Venezuela, por lo que decenas de vuelos desde y hacia el país se han cancelado.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.