Avior y Wingo mantendrán vuelos en Venezuela

La aerolínea Avior mantendrá sus vuelos nacionales e internacionales en Venezuela, a pesar de que varias compañías han cancelado sus viajes luego del aviso de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE.UU. de “extremar la precaución” al sobrevolar este país y el sur del Caribe ante «una situación potencialmente peligrosa en la región».

“Como presidente de Avior Airlines quiero transmitir tranquilidad a nuestros pasajeros: todos nuestros vuelos nacionales e internacionales se mantienen operando con normalidad”, informó este sábado el presidente de la compañía, Juan Bracamonte, en su cuenta de X.

Como Presidente de @aviorairlines quiero transmitir tranquilidad a nuestros pasajeros: todos nuestros vuelos nacionales e internacionales se mantienen operando con normalidad.



Reafirmamos nuestro compromiso de garantizar la conectividad que Venezuela necesita, ofreciendo un… — Juan Bracamonte (@bracamonteavior) November 23, 2025

La aerolínea colombiana Wingo también informó que de momento no ha cancelado sus vuelos a Venezuela, y afirmó que está pendiente de la evolución de la situación.

“Nosotros no hemos cancelado los vuelos de los próximos dos días, lo estamos evaluando dependiendo de las condiciones de seguridad, etc”, dijo a EFE una portavoz de Wingo.

Seis aerolíneas cancelaron vuelos

Este sábado 22 de noviembre se conoció que seis aerolíneas cancelaron sus conexiones con Venezuela, luego de que Estados Unidos advirtiera a la aviación civil sobre un “aumento de la actividad militar”.

Según información difundida por AFP, Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la brasileña GOL y la chilena Latam cancelaron sus operaciones.

La Administración Federal de Aviación (FAA) instó el viernes a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a “extremar la precaución” debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.

“Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo, y/o para los aeropuertos y las aeronaves en tierra”, indicó la FAA.

Por su parte, la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) dijo este sábado que está en contacto con las aerolíneas que operan en el país para garantizar la seguridad aérea.

El aviso, identificado como NOTAM A0012/25, explicó que el deterioro de las condiciones de seguridad y el incremento de la actividad militar en y alrededor de Venezuela elevan el nivel de riesgo para las aeronaves que operan en esa región.

Por ello, la Aerocivil (Colombia) solicitó el viernes 21 de noviembre a todas las aerolíneas comerciales que operan rutas que atraviesan o se aproximan al FIR Maiquetía la entrega de un análisis interno sobre el impacto del aviso en sus operaciones.

*Con información de EI

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.