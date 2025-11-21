ARI Móvil | Club Tobias impulsa el potencial económico y social de la tercera edad

La economía plateada plantea un cambio paradigmático en occidente que resalta el potencial impacto económico de los adultos de la tercera edad.

Club Tobías es una de esas iniciativas que hacen vida en el país. José Rafael Quintana, socio fundador de esta iniciativa, explicó al ARI Móvil de la Alianza Rebelde Investiga que esta es una asociación civil que tiene el propósito de mantener activas a las personas de la tercera edad a nivel emocional, psicomotor y económico.

Quintana reveló durante una jornada del Club en el Centro Comercial Macaracuay que la idea nació de Zandra Pedraza, fundadora de Club Tobias, quién encontró su inspiración en un proyecto donde participó a nivel de planificación y estrategia.

Entre ambos y con la colaboración de personas ligadas a la administración de los Centros Comerciales en Caracas, hoy en día Club Tobías cuenta con 18 clubes.

“El que no se mueve se tuye”

José Rafael Quintana compartió al ARI Móvil todos los detalles de este proyecto.

“El Club Tobías lo que busca es encuentro social. Que la gente salga de su casa, baile, cante, converse, celebre la vida”, expresó.

Foto | Yaya andueza | Personas de la tercera edad, miembros del Club Tobías en el Centro Comercial Macaracuay

Con este objetivo como norte, la iniciativa tiene cuatro lemas que motivan la participación de personas de la tercera edad y asisten necesidades motrices, de agilidad mental y estabilidad emocional.

“Bailamos, cantamos, conversamos, celebramos la vida y conectamos neuronas” . “El que no se mueve, se tuye” . “La alegría, nos trae mucha más alegría” . “En el Club Tobias descubrimos talento” .

Camino a la sostenibilidad

El año pasado Club Tobías ganó el primer lugar en el concurso promovido por la Fundación Instituto de Estudios Avanzados IDEA en noviembre de 2024, como el mejor proyecto de responsabilidad social en toda Venezuela.

Quintana explicó que en este concurso Club Tobias expuso seis (6) modelos de negocios. De estos, en la actualidad están explotando uno ligado a los centros comerciales de la ciudad capital, ya que a lo largo de los 43 meses que tiene la iniciativa han descubierto el potencial a nivel de mercadeo que generan en estos lugares.

“Hemos descubierto que el club es una herramienta de mercadeo porque toda esta gente (los adultos de la tercera edad) salen de su casa y reactivan el mercado nacional”, apuntó.

En retribución, algunos centros comerciales como el de Macaracuay dan una donación monetaria. Esta donación sirve para el apoyo logístico que cubre parte de las actividades del club. Quintana reveló que, según sus cálculos, “el centro comercial termina teniendo una inversión de 70 dólares” por cada vez que se presentan las actividades. En este caso, el Centro Comercial Macaracuay, permite las presentaciones del club una vez al mes.

Divertirse a los 80

Gamarra, un hombre de 87 años a quién apodan como el “El Rey de La Urbina”, por su desempeño en el baile, compartió con la Alianza ARI de El Pitazo, Runrun.es y TalCual cómo Club Tobías ha cambiado su vida.

Foto | Yaya andueza | Señor Gamarra “El Rey de la Urbina”, miembro del Club Tobías

“Hace más o menos un año que estoy viniendo a todas las actividades. Acá se pasan dos horas o tres muy divertidas, muy alegres, se conoce gente, la gente es muy amable y muy amigable”, contó.

En el mes de diciembre, Club Tobias espera cerrar el año con dos clubes más para llevar su iniciativa a 20 espacios diferentes, donde esperan contribuir al desarrollo físico, mental y emociones de cada vez más personas de la tercera edad.