Elliot Abrams: “Será una misión cumplida cuando Maduro se vaya”

“Solo puede ganar uno o el otro”, dijo recientemente el ex enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, en un foro en el Atlantic Council de Washington cuando le preguntaron sobre un pronóstico de lo que puede ocurrir entre el gobierno de Venezuela y el de Estados Unidos.

“Será una misión cumplida cuando Maduro se vaya”, dijo Abrams, quien consideró que para sacar al madurismo del poder el presidente estadounidense, Donald Trump, debe emprender más acciones de presión.

De acuerdo a Abrams, Trump tiene que incrementar las acciones sobre la administración venezolana si en realidad considera que los días de Maduro “están contados”, como sostuvo en una entrevista televisada.

“Tiene que haber algún tipo de levantamiento. Una de las cosas que la oposición venezolana debería estar diciendo es que su país necesita un ejército y debería ser un ejército mejor entrenado, equipado y pagado”, señaló.

Abrams calificó al gobierno venezolano como un “régimen criminal” por lo que a su juicio es complicado establecer algún tipo de negociación.

El foro en el que estuvo Abrams se llevó a cabo pocos días después de la llegada al Caribe del portaaviones estadounidense USS Gerald Ford, el más moderno del mundo con capacidad para miles de soldados y al menos 70 aeroplanos.

Desde agosto, el gobierno de Trump mantiene una operación militar antinarcóticos en la región que ha costado la vida de al menos 70 supuestos traficantes.

Según Abrams, la Armada de Estados Unidos no puede permanecer mucho más tiempo en la región.

“No puedes mantener al Gerald Ford en el Caribe hasta julio. Si Nicolás Maduro sigue ahí hasta el final, entonces él ganará. Todo tiene que ver con sobrevivir”, dijo.

El diplomático defendió la cruzada que mantiene Trump en el Caribe y el Pacifico.

“Creo que la administración Trump ha sido muy clara en términos de las drogas que vienen a este país procedentes de Venezuela y la crisis de emergencia que tenemos en nuestras manos”.

Asimismo descartó que Moscú intervenga en el conflicto a favor del gobierno de Maduro.

“Rusia no va a hacer nada”, puntualizó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.