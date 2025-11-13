SNTP exige atención médica inmediata para el reportero y preso político Omario Castellanos

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exigió atención médica y la inmediata liberación del estudiante de comunicación social y reportero, Omario Castellanos.

A través de su cuenta en X, el SNTP denunció que Castellanos fue trasladado este miércoles 12 de noviembre desde los calabozos de la Policía del estado Lara hasta el Centro Penitenciario Yare III, en el estado Miranda.

Omario Castellanos estuvo casi un mes recluido en un comando policial de Lara denominado “La 30”. A los 11 días de su detención, fue presentado en una audiencia telemática e imputado por los delitos de terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir y traición a la patria.

Omario padece de insuficiencia venosa y la condición se ha agravado desde su detención en Barquisimeto.

El reportero del medio digital SoyLarense.com fue detenido la noche del 16 de octubre junto a su madre y su hermano, luego de que funcionarios policiales irrumpieron, sin una orden, su residencia ubicada al oeste de Barquisimeto, estado Lara.

Durante el procedimiento, los funcionarios confiscaron sus herramientas de trabajo, incluyendo sus teléfonos, cámara y laptop.

#AlertaSNTP | Omario Castellanos, estudiante de Comunicación Social y reportero de @SoylarenseCom, fue trasladado este 12 de noviembre desde los calabozos de la Policía del estado Lara hasta el Centro Penitenciario Yare III, en el estado Miranda. #12Nov



Omario padece de… pic.twitter.com/JkEoYpMHcz — SNTP (@sntpvenezuela) November 12, 2025

Separación de una familia

La organización Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales denunció el traslado de los hermanos José y Omario Castellanos, separándolos así de su núcleo familiar.

“La mamá de los hermanos Castellanos también está encarcelada en Lara y forman parte de una familia que ha sido secuestrada y ahora separada totalmente. Esto es no solo una violación flagrante al debido derecho, sino también constituye un acto de crueldad y tortura indiscutible”, denunció el comité en su cuenta en X.

URGENTE | Trasladan a los Hermanos Castellanos de Lara a Caracas, separándolos de su madre (también presa) y de sus familiares. Este traslado es un acto de tortura más contra la familia Castellanos Guerrero. #LiberenALosPresosPolíticos#CeseLaTorturahttps://t.co/E975xSuKXe pic.twitter.com/WDLHdkclNJ — Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales (@LibertadLuchSoc) November 12, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

