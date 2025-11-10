Periodista Julio César Balza cumple 10 meses detenido y con sus derechos vulnerados

Este domingo, 9 de noviembre, se cumplieron 10 meses de la detención arbitraria del periodista Julio César Balza.

“Diez meses de negación de derechos humanos y criminalización de la prensa. La única razón para estar tras las rejas es ejercer el periodismo”, posteó el Colegio Nacional a través de su cuenta en X.

#9Nov | #Hoy se cumplen 10 meses de la detención arbitraria del periodista Julio César Balza. La única razón para estar tras las rejas es ejercer el periodismo. Diez meses de negación de #DDHH y criminalización de la prensa.#LiberenAJulioBalza #PrensaLibre #Venezuela pic.twitter.com/mRtMU0bEkn — CNP Caracas (@CNPCaracas) November 9, 2025

Según reseño el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), se desconoce con certeza la causa de la detención y el estatus judicial de su caso.

Julio César es periodista y miembro del equipo de comunicaciones del partido político Vente Venezuela (VV), liderado por María Corina machado.

“Su único delito fue contar en fotos, en videos y en notas de prensa el paso de María Corina Machado por el país y el acompañamiento de la gente que la sigue”, se lee en la nota del SNTP.

Al periodista se lo llevaron varios hombres vestidos de negro del estacionamiento del Sambil de Chacao, cuando se disponía a volver a su casa, junto a su hermano. Desde entonces, poco se ha sabido de su estado de salud, además, se le ha negado el derecho a la defensa privada.

“El Mensaje es Claro: La detención de Balza busca sembrar miedo e intimidar a todos los que buscamos la verdad en Venezuela”, expresó el CNP y exigió libertad plena para el periodista.

Actualmente, 22 periodistas están detenidos en Venezuela. Entre los comunicadores encarcelados están: Carlos Julio Rojas, Luis López, Gabriel González, Roland Carreño, Víctor Ugas, Biagio Pilieri, Julio Balza, Ángel Godoy, Leandro Palmar, Salvador Belises Cubillán, Rory Branker, el estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado, la periodista Nakary Mena Ramos junto a su esposo Gianni González, Juan Pablo Guanipa y Carlos Marcano.

En el Índice de Chapultepec 2024, la SIP ubicó a Venezuela en el puesto 21 de 22 países analizados sobre el comportamiento de las libertades de expresión y de prensa.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

