Contrapunteo de perlas entre Venezuela y EEUU: “Maduro ha ofrecido de todo”, dijo Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a hacer uso de su verbo encendido y en esta ocasión frente a un nutrido grupo de periodistas en la Casa Blanca aseguró que Nicolás Maduro ha intentado negociar para quedarse en el poder y evitar un conflicto abierto.

“Él ha ofrecido de todo. ¿Sabes por qué? Porque no quiere joder con Estados Unidos”, dijo el mandatario republicano ante la pregunta de un representante de un medio de comunicación en el marco de una rueda de prensa a propósito de la visita a norteamérica del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Desde agosto de este año, el Comando Sur de los Estados Unidos mantiene al menos ocho buques de la Armada en el mar Caribe, cazas F-35, un submarino nuclear y 4.000 soldados en el marco de un operativo antidrogas.

En los últimos dos meses, el despliegue militar ha provocado el hundimiento de seis embarcaciones que transportaban supuestas sustancias ilícitas y 27 personas han fallecido, de acuerdo a la Casa Blanca.

Trump confirmó el ataque del pasado jueves 16 de octubre a un “submarino construido específicamente para transportar grandes cantidades de drogas”.

Según medios estadounidenses como Fox, CBS y NBC, al menos dos personas sobrevivieron a la acción bélica y quedaron bajo custodia de la Marina estadounidense, una versión que el Secretario de Estado, Marco Rubio, quien estaba presente en la reunión en la Casa Blanca, no quiso confirmar.

Trump también se refirió a la reciente ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, pero ni siquiera mencionó su nombre.

Por su parte, en cadena de radio y televisión Maduro negó que los hermanos Rodríguez (Delcy y Jorge) estén negociando la posibilidad de un gobierno sin él como lo publicó el diario Miami Herald.

“Pretendieron crear una intriga que estábamos divididos, que estábamos enfrentados. Eso no lo creyó nadie. Eso es sencillamente imposible. Son unos imbéciles. Stupid, stupid, stupid, you are very stupid”, aseguró Maduro en un acto junto a la vicepresidenta de la República.

Estas fueron algunas de las perlas dichas este viernes 17 de octubre por los gobernantes de Estados Unidos y Venezuela:

Trump quería el Nobel

–“Para que entiendan, no se trataba de un grupo inocente. No conozco a mucha gente que tenga submarinos, y ese fue un ataque a un submarino cargado de droga”.

–“Alguien lo consiguió (Premio Nobel). Es una mujer muy amable, muy amable. No sé quién es, pero fue muy generosa”.

–”La persona que recibió el Premio Nobel me llamó y me dijo: ‘Estoy aceptando esto en tu honor porque realmente te lo merecías’. Fue una cosa muy amable de su parte”.

–“Miren todas las guerras que terminamos. Y cada vez dicen: ‘Si resuelves la siguiente, ganarás el Premio Nobel’. No recibí un Premio Nobel”.

Maduro asegura estar unido

–“Hoy completamos todas las Zonas de Defensa Integral del país, todos los estados, todas las entidades federales ya listas en las 27 tareas fundamentales de la defensa integral de Venezuela”.

–“Vamos pues, en perfecta unión nacional, en la unión de todos los venezolanos que amamos nuestra tierra, que amamos nuestra patria y que deseamos seguir ganando por el camino de la paz”.

–“Estamos unidos. Juntos hoy más que nunca. Las dificultades, las acechanzas nos unen desde el corazón, Cuba y Venezuela, un solo pueblo y una sola bandera”.

–“Ustedes no saben lo importante que es para nuestro pueblo estar unidos y recibir el amor, el apoyo solidario del pueblo cubano, así que Cuba y Venezuela levantamos una sola bandera, la libertad, la independencia, la vida, la bandera de la victoria que nos pertenece”.