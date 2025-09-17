La Conversa | David Smolansky: “Estoy convencido de que va a pasar algo”

Desde Washington, sentado en un escritorio frente a una cámara web y lejos de la presencialidad frente a los medios de comunicación, al exiliado dirigente político David Smolansky no le cabe la menor duda que los días sucesivos serán cruciales para Venezuela.

“Yo estoy convencido de que va a pasar algo”, dijo con vehemencia el exalcalde de El Hatillo en La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, titulada Conversaciones “deshechas” entre Venezuela y Estados Unidos.

Aunque enfatizó que las acciones de terceros escapan de sus manos, a juicio de Smolansky, de no entregar el poder en Venezuela, Nicolás Maduro enfrentará una escalada de las acciones emprendidas por el gobierno de los Estados Unidos en las últimas semanas.

“El factor sorpresa ha sido clave en la lucha contra Maduro. Se llegó a este punto porque ellos lo decidieron. Maduro, Diosdado Cabello (ministro de Interior) y Vladimir Padrino López (ministro de Defensa) tuvieron la oportunidad de apartarse del poder antes, durante y después de las elecciones del 28 de julio y optaron por la operación tun tun”, indicó el político en el programa conducido por Ronna Rísquez, directora de ARI; Víctor Amaya, director de Tal Cual y César Batiz, director de El Pitazo.

Según Smolansky el hecho de que la fuerza armada estadounidense haya atacado a embarcaciones que supuestamente transportaban droga proveniente de Venezuela en el mar Caribe es consecuencia del comportamiento de Maduro y sus acólitos.

“Las últimas seis semanas han sido determinantes con la designación del Cartel de los Soles como organización criminal, el aumento a 50 millones de dólares por la captura de Maduro y un despliegue sin precedentes en el Caribe”.

Pese a que recalcó en varias oportunidades su intención de regresar a Venezuela para participar en una eventual transición pacífica hacia la democracia, Smolansky esgrimió el mantra del presidente estadounidense Donald Trump de que “todas las opciones están sobre la mesa”.

Rísquez recordó que los únicos presidentes en ejercicio señalados de narcotraficantes por Estados Unidos, Manuel Noriega en Panamá y Juan Orlando Hernández en Honduras, terminaron en prisión.

Smolansky agregó que la única organización en el poder designada como terrorista antes del madurismo fueron los talibanes.

“Yo quiero ver que Maduro enfrente la justicia, él ha sido el responsable de más de 20 mil detenciones desde 2014. Creo que ese es un deseo de todos los venezolanos”, añadió el político opositor.

Apenas esta semana, Trump manifestó que los militares estadounidenses habían acabado con tres embarcaciones y no dos como se informó oficialmente.

A juicio de Rísquez la información sobre estos ataques es opaca y confusa, tanto del lado de EE. UU. como del oficialismo, quienes en las primeras de cambio esgrimieron que se trataba de inteligencia artificial.

“Yo creo que estamos viviendo nuevos tiempos, Estados Unidos ve a los carteles de la droga como organizaciones terroristas y al tener esa designación le permite llevar a cabo ciertas acciones”.

El exalcalde apuntó que el estado Falcón ha sido un punto estratégico para el narcotráfico y no descartó que al menos una de las embarcaciones haya salido de ahí. “Al igual que Sucre y Delta Amacuro”.

Sin negociaciones a la vista

Amaya apuntó que Edmundo González Urrutia asomó la posibilidad de exonerar de cargos a Maduro si entrega el poder pacíficamente; el rector de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Arturo Peraza, habló sobre la necesidad de que Maduro y María Corina Machado se reconozcan mutuamente y Christopher Landau, subsecretario de Estado de EEUU, declaró que su país no puede ir por el mundo cambiando gobiernos.

“La negociación siempre ha sido utilizada por el chavismo para ganar tiempo y quedarse en el poder, nunca tuvieron la voluntad de salir del poder por las buenas, engañaron a la gente y a la comunidad internacional”, indicó Smolansky.

Batiz dijo que en los últimos días han existido versiones de reuniones en Dominica y La Orchila y que Richard Grenell, enviado especial de Trump para misiones especiales, señaló que prefiere la paz y no la guerra.

“Yo confío mucho en el secretario de Estado Marco Rubio, él tiene una radiografía muy clara de lo que pasa en Venezuela. Nosotros estamos abogando por una transición ordenada y democrática, pero la pelota está del lado de Maduro”, dijo el opositor.

Para Smolansky es fundamental buscar aliados internacionales que compartan una visión de justicia.

Recordó que no solo Estados Unidos ha declarado al Cartel de los Soles como organización criminal.

“También Ecuador, Argentina, Paraguay y recientemente el Senado de Colombia”.

Añadió que la historia responsabilizará al presidente colombiano Gustavo Petro por las declaraciones y decisiones que ha tomado en torno a Venezuela.

“En Colombia hay 3,8 millones de compatriotas, eso es similar a la población de Uruguay. En suelo colombiano nunca va a haber paz mientras el chavismo permanezca en el poder”.

Smolansky sentenció que con el retorno de la democracia a Venezuela puede haber un efecto dominó en Cuba y Nicaragua.

“No es solo la salida del régimen, es generar las condiciones para que Venezuela sea un país próspero. Hay que trabajar con mucha inteligencia”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.