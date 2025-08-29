Edmundo González cumple 76 años entre el exilio forzado y el reconocimiento ciudadano

Este 29 de agosto Edmundo González Urrutia arribó a sus 76 años de edad pero lejos de Venezuela, después de haber sido obligado a abandonar el país el año pasado en el marco de la crisis política que se generó tras las controversiales elecciones presidenciales.

En la red social X, la líder opositora, María Corina Machado, le escribió un efusivo mensaje, en el que reconoció sus esfuerzos por asumir una “inmensa responsabilidad” al aceptar la candidatura presidencial por la oposición el año pasado.

“Querido y admirado Edmundo, ¡feliz cumpleaños! Recibe hoy el reconocimiento y el afecto de un país que te agradece haber asumido, junto a tu familia, esta inmensa responsabilidad. Esa decisión requirió muchísimo coraje, conciencia histórica, generosidad, y sobre todo, un gran amor a Venezuela. La historia te lo reconoce ya, y las futuras generaciones de venezolanos lo harán también. Me honra trabajar juntos y me emociona los enormes retos transformadores que tenemos por delante para hacer que Venezuela sea la envidia del mundo entero. ¡Feliz cumpleaños, Presidente!”, expresó Machado en el mensaje.

En respuesta a este emotivo post, González agradeció a Machado por la “confianza y amistad” que han construido. “Este camino ha tenido grandes desafíos, pero lo volvería hacer y lo haría con tu compañía de nuevo”, aseguró.

Aunque el Consejo Nacional Electoral declaró a Nicolás Maduro ganador de los comicios de julio de 2024 nunca mostró los resultados desagregados de la consulta. La oposición, por su parte, recabó y difundió más del 80% de las actas emitidas por las máquinas de votación. El Centro Carter, único organismo independiente que observó estas elecciones, ratificó en noviembre de 2024 ante la Organización de Estados Americanos que las actas opositoras eran legítimas y que los datos demostraban que Edmundo González obtuvo más del 67% de los votos frente a 31% de Nicolás Maduro, precisó en una declaración la jefa de la Misión, Jennifer Lincoln.

González se encuentra asilado en España, luego de que en septiembre de 2024 fuera presionado a abandonar el país, después de que las autoridades venezolanas emitieran una orden de captura en su contra por supuestos cargos de “usurpación de funciones, falsificación de documento público, instigación a la desobediencia a la ley, conspiración y asociación”.

Además, su familia también ha sido víctima de persecución política. Su yerno, Rafael Tudares, está detenido e incomunicado desde el 7 de enero de 2025, mes en el que Edmundo González había planificado retornar a Venezuela junto a un grupo de expresidentes latinoamericanos.

Más felicitaciones

El partido político Voluntad Popular también congratuló al exdiplomático y recalcaron su “liderazgo, firmeza y sabiduría”.

¡Feliz cumpleaños, presidente electo Edmundo González Urrutia! Desde Voluntad Popular celebramos su vida, su liderazgo sereno y su compromiso con la transición democrática. En este camino difícil, su firmeza y sentido de país han sido guía y esperanza para millones de venezolanos. Le deseamos salud, sabiduría y fuerza para seguir conduciendo, junto a toda la unidad democrática y la ciudadanía organizada, el retorno de la libertad, la justicia y la dignidad a Venezuela”, escribieron en la red social X.

Por su parte, Primero Justicia también escribió un mensaje de felicitación y reconoció a González Urrutia su “valentía, compromiso histórico y profundo amor por Venezuela”, sin referirse al exembajador como “presidente”.

Asimismo, la filósofa y profesora universitaria, Corina Yoris, quien había sido la candidata sustituta designada por Machado luego de su inhabilitación y a quien el gobierno también impidió inscribirse en la contienda, agradeció a Edmundo González su firmeza durante todo este tiempo de persecución. “Feliz cumpleaños, Presidente”, expresó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país