#EnchufaDÍN | Felicita a Ernesto Villegas Poljak por su nuevo cargo

El periodista, político y escritor Ernesto Villegas Poljak se ha paseado por distintos cargos desde el año 2012. Su primer paso en la política venezolana lo dio bajo la dirección de Hugo Chávez cuando lo designó como ministro de Comunicación. 

Actualmente, Villegas Polkjak está estrenando un nuevo cargo dentro de la administración madurista. Aunque ya funge como Ministro de Cultura, recientemente fue designado como presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC).

Ernesto Villegas egresó de la Universidad Central de Venezuela (UCV) como periodista. Es hijo del sindicalista Cruz Villegas y de Maja Poljak, periodista croata de origen judío. Es el menor de ocho hermanos, y dos de ellos, Mario y Vladimir Villegas, también son periodistas. Una de sus hermanas, Asia Villegas, es diputada y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Ha trabajado para medios como Economía Hoy, El Nuevo País, El Universal, Quinto Día y en los programas En Confianza, Despertó Venezuela y Toda Venezuela de la estatal Venezolana de Televisión (VTV). Fue fundador y director del diario Ciudad Caracas.

Durante su gestión se convirtió en el principal vocero del estado de salud de Chávez y agrupó a los medios estatales en el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (SiBCI), ampliamente criticado por organizaciones y periodistas por las restricciones al acceso de cifras oficiales. 

Villegas es reconocido por ser responsable de la estrategia comunicacional del gobierno. Desde sus inicios ha militado en las filas del Psuv, aportando principalmente en la promoción y difusión de la ideología chavista.

Ernesto Villegas
Redacción Runrun.es
