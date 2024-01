Audiencia preliminar de Nelson Piñero fue fijada para el 30 de enero - Runrun

El militante de Encuentro Ciudadano tiene dos meses privado de libertad y su salud se ha deteriorado. La familia denunció que no le permiten acceso a sus medicamentos

Para este martes 30 de enero está fijada la audiencia preliminar del activista político del partido Encuentro Ciudadano, Nelson Piñero, quien tiene dos meses privado de libertad por el supuesto delito de instigación al odio.

Los abogados de Piñero sentenciaron que apelaron ante el juez de control y aspiran que haya una revisión de las medidas que lo mantienen preso en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Naguanagua, estado Carabobo. Alertaron además que tuvieron acceso al expediente.

Recientemente familiares indicaron que desde su reclusión, Piñero no ha tomado los tratamientos médicos que le corresponden por las diferentes patologías que presenta.

La hermana del activista, Esperanza Piñero, indicó que desde el 21 de diciembre este no ingiere las medicinas para la hipertensión, diabetes y una dolencia renal.

Piñero sostuvo que aunado a esto su hermano padece ataques de ansiedad debido al confinamiento al que sido ha sometido después de ser aprehendido por unos comentarios en la red social X, antiguamente Twitter.

La familiar del activista aseguró que este ha sido llevado en par de ocasiones a la evaluación con el médico forense luego de presentar episodios de hipertensión y taquicardia.

Piñero manifestó que la detención de su hermano ha traído consecuencias a su familia, especialmente a su hijo, un adolescente de 14 años del cual él tiene la patria potestad.

Piñero fue aprehendido a finales de noviembre por agentes del Sebin, quienes fueron a buscarlo a su residencia.

“Evidentemente aquí se está condenando el ejercicio de la libertad de expresión, escribir en redes sociales no es delito, opinar no es delito y hoy se acaba de dictar una medida privativa de libertad simplemente por expresar su opinión en redes sociales”, afirmó Delsa Solorzano, principal dirigente de Encuentro Ciudadano y ex candidata a la elección primaria de la oposición del pasado 22 de octubre.

LEA TAMBIÉN: Denuncian que Víctor Venegas no ha sido presentado ante un tribunal