Los que no se rinden | Senos Ayuda: Durante la pandemia las solicitudes se han incrementando en 40 por ciento - Runrun

La organización se dedica desde 2006 a tender la mano a la mujer diagnosticada con cáncer de mama

En 2006, tres mujeres sobrevivientes al cáncer de mama decidieron crear una organización para ayudar a pacientes con la misma patología en Caracas. Fue así como Bolivia de Bocaranda, Beatriz Ottengo e Ingrid Borges crearon Senos Ayuda.

“Yo cuando comencé en la organización acababa de ser diagnosticada. Veníamos trabajando con Senos Salud, que tenía como patrocinante a una marca farmacéutica a nivel mundial y por discrepancias decidimos montar tienda aparte”, dijo la directora de Senos Ayuda, Bolivia de Bocaranda.

Graduada en Relaciones Industriales, Bolivia abandonó la oficina de su esposo, Nelson Bocaranda, para dedicarse en cuerpo y alma a la organización.

Ella es prácticamente la cara de Senos Ayuda, su socia Beatriz falleció víctima de una metástasis e Ingrid está dedicada a sus seis hijos que viven fuera de Venezuela.

Para Senos Ayuda lo más importante es brindar apoyo médico y psicológico a quienes han sido diagnosticadas con cáncer de mama, especialmente ahora que Venezuela atraviesa por una crisis humanitaria compleja.

¿En vista de la situación por la que atraviesan los centros de salud en Venezuela y ahora con el Covid-19, cuáles son los mayores retos de la organización?

Bolivia de Bocaranda: El mayor reto que tenemos en este momento es poder ayudar a la gran cantidad de solicitudes que no están llegando y que aumentaron en forma exponencial durante la pandemia. Hemos llegado a tener un incremento de hasta 40% comparado con meses anteriores. No solo mujeres con cáncer de mama, sino pacientes oncológicos con otras patologías y eso es producto de la necesidad tan grande que está pasando la población venezolana en cuanto a la salud. Hay que tener en cuenta que las organizaciones y asociaciones civiles que trabajamos en esta área no tenemos todos los recursos para tender una mano al prójimo, estamos limitados. La responsabilidad directa y la obligación en materia sanitaria es del Estado venezolano.

¿Cómo ha crecido la organización de 2006 hasta el presente?

BB: Cuando nacimos empezamos con un programa piloto que se llamaba “Senos Mima”, con un banco de pelucas, prótesis, sostenes, pañuelos y sombreros para mujeres que estuvieran pasando por una mastectomía, quimioterapia o radioterapia. Teníamos otro que se llamaba “A sostén quita’o”, que era de apoyo psicológico. Con los años empezamos a acudir a las comunidades haciendo despistajes, poco a poco se fueron incorporando médicos. Hoy en día tenemos dos médicos mastólogos, una oncóloga, un nutricionista, un fisiatra y dos psicólogos. También tenemos grupos de apoyo para pacientes y familiares.

¿Quienes conforman Senos Ayuda?

BB: Somos una asociación abierta, todos los que quieran unirse a la causa lo pueden hacer. Contamos con una junta directiva muy activa que trabaja ad honorem y hasta un cuerpo de voluntariado que nos ayuda en todas las actividades diarias de la organización. También tenemos un voluntariado estudiantil en las universidades Santa María y Metropolitana. Estos estudiantes dan charlas en colegios sobre la concientización del cáncer de mama.

¿Dónde operan y qué alianzas poseen?

BB: Tenemos nuestra sede principal en Caracas, otras en Nueva Esparta, Táchira y Anzoátegui. Contamos también con grupos de voluntariado en Guárico, Miranda y Bolívar y hemos hecho alianzas con otras asociaciones en Carabobo y Falcón. Ante la necesidad de incidir en las políticas de salud pública, tenemos vínculos con organizaciones como la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), Sinergia, Venezuela Sin Límites, Unidos en Red y a nivel internacional estamos con la Unión Latinoamericana contra el Cáncer de la Mujer, American Cancer Society y la National Breast Cancer Coalition.

¿Ofrecen otro tipo de servicios además de asesoría medica y psicológica?

BB: La organización tiene varias áreas de servicio. Unas son las charlas educativas para público general, empresas y comunidad organizada; charlas educativas para educación básica y diversificada. A este grupo de charlas hemos unido el humor a través de un monólogo hecho por la actriz Tania Sarabia, sobreviviente de cáncer de mama, que se llama “Esa costilla de Adan estaba piche”, esta es una alternativa de crear conciencia a través de canales distintos, Tania habla del momento de su diagnóstico y de su vida después de eso.

La escasez y carestía de medicamentos es uno de los principales problemas del paciente oncológico. ¿Cómo hacer para ayudarles?

BB: Actualmente con la escasez de medicinas hemos incurrido en esta área para tratar de ayudar a aquellas personas que no tienen su tratamiento completo y conseguimos algunos a través de donaciones con otras organizaciones. Hacemos jornadas de pesquisas. Antes de la pandemia íbamos a las comunidades y atendíamos a mujeres mayores de 35 años. Uno de nuestros objetivos es ayudar en la autoestima a la mujer que está pasando por un proceso de quimioterapia, radioterapia o mastectomía.

¿Un caso emblemático?

BB: Una señora cercana a los 50 años tenía gusanos en un seno, el tumor lo tenía desde hace cinco años y no se había atendido porque vive en una zona campesina del estado Guárico. Pudo trasladarse a Caracas y se practicó una cirugía con ayuda de un centro asistencial privado y un programa de operaciones sin costo. Actualmente se encuentra en buenas condiciones de salud y solamente bajo control periodico de sus médicos tratantes.