El Día del Padre que la prisión injusta les arrebató

Cada tercer domingo de junio se celebra en Venezuela el Día del Padre, una fecha en la que cientos de familias venezolanas no podrán reunirse para congratular a la figura paterna del hogar como quizás sí lo hacían en el pasado.

La organización Penal Reform International (PRI) advierte que los niños cuyos padres están detenidos o encarcelados son un “grupo invisible y altamente vulnerable” y sus derechos y bienestar se ven afectados en cada etapa de los procesos penales contra sus padres.

Cuando un padre está ausente por causas forzadas, como la prisión política, no sólo se priva a ese hombre de estar con su familia, también se le arrebata a sus hijos la oportunidad de crecer acompañados por su guía, su amor y su ejemplo diario.

Este domingo 15 de junio, muchos padres venezolanos detenidos por motivos políticos no podrán recibir un abrazo, una carta escolar o compartir la misa en el colegio, como ocurre tradicionalmente en estas fechas. Sus familias, marcadas por la ausencia forzada, enfrentan no solo el dolor del encierro injusto, sino también el impacto emocional que recae sobre sus hijos e hijas.

Uno de esos casos es el de Freddy Superlano, dirigente político encarcelado desde el 30 de julio de 2024. Su esposa, Aurora Silva de Superlano, relató a Runrun.es lo mucho que sus dos hijas -aún unas niñas pequeñas- extrañan a su papá y quieren poder reencontrarse con él y estar juntos como familia. Él también tiene otros cuatro hijos -tres adultas y un adolescente de 14 años- quienes, en medio de esta tempestad, se mantienen cercanos a través del amor fraternal.

Lo que más les afecta a las hijas más pequeñas de Freddy Superlano es no tenerlo en los momentos cotidianos: cuando las buscaba en el colegio, les hablaba de historia durante el almuerzo o cuando salían juntos a pasear a su perrito. “Desde lo más mínimo hasta lo más grande”, repite Aurora Silva, y cuenta cómo sus hijas rezan por él cada noche y preguntan constantemente: “¿Cuándo sale papi?”.

En el colegio, la hija más grande de Silva con Superlano, que tiene siete años, hizo una exposición hablando sobre su papá en la que expresó lo “muy orgullosa” que está de él “lo que significa su papá y que su papá va a lograr la libertad de Venezuela”. Esas son las cosas que le dan fuerza a Aurora Silva para seguir adelante.

Como Superlano, muchos padres tampoco podrán celebrar el ‘Día del Padre junto a sus hijos. Dirigentes políticos como Juan Pablo Guanipa se sumaron recientemente a la lista de esos padres alejados de sus hijos por la prisión política. En redes sociales uno de ellos, Ramón Guanipa, recordó este jueves 12 de junio que su papá cumplió 20 días detenido.

Juan Pablo Guanipa tiene cinco hijos que no podrán compartir con él en esta fecha especial. Ellos también se quedaron sin su madre el año pasado, luego de que la señora falleciera a causa de un cáncer de mama.

Desde el Comité de Madres en Defensa de la Verdad también promueven una campaña por un “Día del Padre sin presos políticos”. Madres e hijos claman por la liberación de sus parientes injustamente detenidos.

Familias como la del exalcalde Carlos Chancellor, el abogado Perkins Rocha, los dirigentes políticos Biagio Pilieri, Américo De Grazia, entre muchos otros no podrán celebrar este Día del Padre. En muchos de estos casos, sus hijos han asumido la vocería pública para denunciar las condiciones de reclusión, pedir que se les brinde atención médica por sus situaciones particulares de salud e insistir en el clamor conjunto: libertad.

Mariana González de Tudares, hija de Edmundo González Urrutia, tiene a su esposo, Rafael Tudares, preso desde enero de 2025. A propósito del ‘Día del Padre’, ella dedicó una carta a su esposo a con la esperanza de que alguien se la lea:

“Este es el primer Día del Padre que Ignacio y Martina pasarán sin ti, separados a la fuerza por una desaparición que jamás debió ocurrir. Son ya 157 días sin saber de ti, sin una señal, sin una palabra, sin una fe de vida. 157 días de incertidumbre, de angustia, de dolor”, se lee en la misiva publicada este 13 de junio enl a red social X.

Rafa, escribí una carta que me nace publicarla por esta vía porque, a pesar que no sé dónde te tienen realmente y se me niegue todo tipo de comunicación contigo, tengo la esperanza que alguien con algo de humanidad te la relate, por ser este próximo domingo 15, el día del Padre: pic.twitter.com/JPdrpBWaoy