DDHH Olvidados | La salud de Emirlendris Benítez está cada vez más deteriorada - Runrun

Ella solo era una comerciante. Madre de dos hijos y con otro en camino, el 5 de agosto del 2018, Emirlendris Benítez fue detenida en una alcabala en la autopista José Antonio Páez. La acusaron de participar en el presunto intento de magnicidio contra el gobernante Nicolás Maduro que se registró el día anterior a su detención.

A partir de ese momento, la vida de Emirlendris tomó un tono lúgubre, pues más nunca pudo estar en libertad. Cuando la detuvieron, estaba en un vehículo junto a dos personas que ella no conocía, pero que estaban supuestamente implicados en el caso de los drones. La policía buscaba a estos hombres y a una mujer identificada como “María”, con quien la confundieron.

Emirlendris Benítez fue condenada a 30 años de prisión, la pena máxima que establece el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Está recluida en Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques, estado Miranda.

En el libro “Ahora van a conocer el diablo. 10 testimonios de presos torturados por el chavismo”, publicado por la editorial Dahbar, la cronista Kaoru Yonekura relata toda la historia de Emirlendris, desde su detención hasta las torturas que sufrió y que le causaron secuelas físicas que, casi seis años después, le siguen afectando gravemente su salud.

Emirlendris Benítez se encuentra privada de libertad desde el 5 de agosto de 2018. Ha sido víctima de torturas, violaciones a sus derechos y tratos crueles e inhumanos. Mientras se encuentre en prisión, su integridad sigue en riesgo.

En el año 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida cautelar a favor de Emirlendris Benítez, la cual el Estado venezolano se ha negado a cumplir.

Una víctima de las torturas

Mientras estuvo detenida en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Emirlendris recibió golpes de varios funcionarios y hasta fue asfixiada con bolsas plásticas. Como consecuencia de todos esos tratos crueles de los que fue víctima, tuvo un aborto espontáneo.

«Una y otra vez la llamaron ‘María’, pero por no serlo y por no responder como esperaban los funcionarios, la golpearon con las manos y con un palo. La patearon por ‘perra’ y ‘zorra’. Le martillaron el pulgar del pie derecho. La asfixiaron con una bolsa plástica, le sumergieron la cabeza en un tobo de agua”, reveló Kaoru Yonekura en su crónica.

La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón ha denunciado en constantes ocasiones que las torturas físicas de las que fue víctima Emirlendris le generaron graves secuelas de salud.

En junio de 2023, la organización Amnistía Internacional urgió a Celsa Bautista, ministra de Servicios Penitenciarios, a permitir que Emirlendris tuviera atención médica, así como que se concrete su liberación inmediata. Esto último no ha ocurrido.

“La vida y la integridad de Emirlendris Benítez están en peligro debido a las graves violaciones de derechos humanos a las que ha sido sometida desde su detención en agosto de 2018, entre ellas detención arbitraria, tortura, violencia de género, discriminación, juicio injusto y condiciones de reclusión inhumanas”, señaló la ONG en la carta dirigida a Bautista.

La lucha por recibir atención médica

Desde el año 2022, Emirlendris perdió al menos 11 consultas médicas con un especialista. Actualmente, tiene una hernia en la columna. Un familiar que pidió no ser identificado asegura que todas las dolencias que tiene son por causa de las torturas físicas de las que fue víctima, pues antes de ser detenida, era una persona completamente sana. También sufre de hipertensión arterial.

Ella tiene muchos dolores corporales. Su pariente reveló que no puede dormir debido al extremo dolor. “Tiene dolores en el cuerpo, más que todo en la parte derecha. Se le duerme la mitad del cuerpo y siente hormigueo. Le ha dado fiebre, y muchos dolores de cabeza”, contó el familiar en entrevista con Runrun.es.

Tras muchos intentos, por fin pudo tener atención médica. El martes 27 de febrero la llevaron a una consulta en el Hospital Vargas con un neurocirujano y el equipo médico coincide en que la hernia que tiene en la columna no es la causante de sus malestares, sino una fibromialgia crónica.

“El doctor le mandó a hacer ejercicios con un fisioterapeuta. Le mandaron otro tratamiento aparte de lo que tiene con unas pastillas para que ella pueda dormir, porque no puede dormir por el dolor”, señaló su pariente.

Emirlendris tiene muchas dificultades para caminar. No puede hacerlo a menos que se sostenga de las literas o de la pared en donde está recluida. “No se pone recta, ella camina dobladita por el fuerte dolor que tiene. Ya los analgésicos no le quitan el dolor, lo que hacen es darle reacciones, pero no le quitan el dolor”, dijo el familiar.

“La veo igual o hasta peor, porque ahora no puede ni dormir. Tiene demasiadas ojeras”, contó el pariente, quien también añadió que Emirlendris tiene un brazo dislocado y para esto no han logrado que le hagan ningún estudio médico.

Una familia dañada emocionalmente

Benítez tiene dos hijos. Una que vive fuera del país y otro, un niño de 10 años, que reside en Barquisimeto, estado Lara. El niño no ve a su mamá desde hace dos años y tampoco sabe que ella está privada de su libertad.

“Está en Barquisimeto con su abuela paterna. No sabe que su mamá está detenida. Nosotros le decimos que la mamá está en una fábrica trabajando. No sabe tampoco que su mamá casi no puede caminar”, contó el pariente entrevistado por este medio.

El hijo de Emirlendris “ha estado sufriendo”, dice el pariente de la mujer, y actualmente está en terapia psicológica, “a pesar de la corta edad que tiene, por la falta de su mamá”.

Pero ella también necesita ayuda psicológica. En varias oportunidades le ha comentado a sus familiares que necesita terapia y que está “muy sentimental”, por toda la situación que vive y todos los problemas de salud.

Con todo y las dificultades, su familia no pierde las esperanzas de que pueda ser liberada. “Que las personas que la tienen allí sepan que ella es inocente de todos los cargos que se le imputan, que ella no ha cometido ningún delito y que por la cabeza nunca se le ha pasado atentar contra la vida de otra persona”, señaló su familiar.

Aumentan las detenciones de mujeres por razones políticas

El pasado 16 de febrero, el director de la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, señaló que, según los datos de la organización, actualmente en Venezuela hay 19 mujeres detenidas por razones políticas.

Romero puntualizó que durante el mandato del fallecido Hugo Chávez hubo menos detenciones políticas de mujeres, pero que desde el año 2014 han documentado un significativo aumento, que suma 429 presas políticas y 1.729 mujeres detenidas con fines políticos.

A finales del 2023, Martha Tineo, abogada y cofundadora de Justicia, Encuentro y Perdón, declaró a Runrun.es que los presos políticos, en su mayoría, son torturados y sometidos a tratos crueles o degradantes. «Y las mujeres no escapan de todo esto», lamentó.

“Jamás han tenido un trato diferencial por su condición de mujer. Al contrario, son igualmente víctimas de violaciones sexuales, malos tratos, tortura, golpizas e intentos de ahogamiento”, denunció Tineo en aquel momento.

Diferentes organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón han solicitado medidas por razones humanitarias para que las presas políticas puedan ser atendidas y ayudadas. Sin embargo, las autoridades han ignorado estas peticiones.

