Expresa política recientemente excarcelada fue detenida en punto de control en Táchira

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Movimiento Vinotinto denunciaron la noche de este martes 17 de marzo que la expresa política, María de los Ángeles Castillo, fue nuevamente detenida en un punto de control del estado Táchira, cuando planeaba salir del país para reunirse con sus hijas en Perú.

De acuerdo a las organizaciones, Castillo, excarcelada el pasado 24 de febrero, fue aprehendida por funcionarios que alegaron que su nombre aparecía en el Sistema de Investigación e Información Policial (Sipol).

JEP alegó que Castillo acudió de manera voluntaria en tres ocasiones a los tribunales y el Ministerio Público en Caracas, donde se ratificó la “inexistencia de causas pendientes”.

“Este hecho evidencia una grave falta de coordinación institucional y una omisión por parte del Tribunal al no tramitar el levantamiento de las alertas policiales tras haber decretado su libertad plena”, escribió la ONG en su cuenta de X.

Para la organización este hecho constituye un precedente que deriva en la revictimización de los excarcelados después de haberse aprobado la Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional.

“Exhortamos a la liberación inmediata de María de los Ángeles y al trámite que ponga fin al asedio. La libertad personal no puede estar sujeta a la ineficiencia administrativa del Estado”, añadió la ONG.

La persecución también sale de las rejas

Por su parte, Movimiento Vinotinto expuso que el Estado debe cesar en poner trabas a quienes tienen el derecho de acceder a los beneficios de la Ley de Amnistía.

El pasado 22 de febrero, la madre e hijas de Castillo grabaron un video en redes sociales donde exigieron la libertad plena de la oriunda del estado Lara, luego de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara el 8 de enero de este año la excarcelación de un “número importante” de presos políticos.

Castillo fue detenida el 18 de julio de 2025, luego de que le aplicaran la operación “tun tun”, la cual consiste en secuestrar sin orden judicial a personas que disientan del gobierno chavista o que hayan sido denunciadas por afectos al régimen, denominados patriotas cooperantes.

La larense estuvo presa en el Centro de Reclusión femenino en el sector caraqueño de El Valle.

Luego de ser excarcelado el pasado 8 de febrero, el dirigente político y ex diputado, Juan Pablo Guanipa, fue detenido el mismo día mientras protagonizaba caravanas por Caracas y visitaba a presos políticos en El Helicoide y Zona 7. Posteriormente fue remitido a casa por cárcel en Maracaibo y un tribunal le concedió libertad plena.

Los Tribunales han negado amnistía a otros presos de conciencia como el abogado Perkins Rocha, quien paga casa por cárcel con un grillete electrónico en el tobillo, así como al teniente Juan Carlos Caguaripano y a los periodistas excarcelados Nakary Ramos Menas y Gianni González.

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