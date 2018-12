Los Runrunes de Bocaranda de hoy 06.12.2018: BAJO: Chaderton - Runrun

BAJO

ROJOPINTAS:

El colega Eugenio Martínez (@puzkas) colgó este tuit que, aunque breve, dice mucho al copiar uno del presidente: “Maduro: “Lo que estamos haciendo no está en ningún manual de economía”. La primera verdad que dice en mucho tiempo”…Catar no esta produciendo suficiente petróleo sino mucho gas y es mas por esta razón, que por cualquier otra, su salida de la OPEP…El Emir de Catar es hoy el mejor amigo de Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, quien es a la vez el mejor amigo de Nicolás. Habrá noticias desde esa nación del golfo arábigo cuando se sepa la cantidad de enchufados mudados a ese país y las cuentas que funcionarios, testaferros y negociantes han abierto en sus bancos o transferido de allí a bancos rusos. Las trazas son indelebles y todavía muchos no lo entienden y siguen derrochando dólares y euros mal habidos en billetes y hasta en tarjetas de crédito europeas y asiáticas. No aprenden en cabeza ajena. Les parecen ajenos los seguimientos a tantos enchufados de variado pelaje y sus socios que están avisados…Fuentes vaticanas dejaron colar que no le darán el beneplácito a Roy Chaderton como embajador venezolano. El hecho de hacer pública su designación antes de haberlo aceptado es la principal excusa que tienen en Roma. El engaño con la implorada mediación papal y la reciprocidad inexistente en el trato a obispos venezolanos se añaden a las razones. 2000 años de historia y diplomacia se imponen, me dice un amigo diplomático de la anterior cancillería. Eso si, “solo el silencio vaticano hablará”

BUSH PAPÁ: Pude ver en directo el homenaje de Estado que le rindieron al fallecido presidente George H.W. Bush en la catedral de Washington. Cinco presidentes de los Estados Unidos estuvieron presentes: su propio hijo George W. Bush junto a Barack Obama, Bill Clinton, Jimmy Carter y Donald Trump. Meses atrás había fallecido su esposa Bárbara. Las palabras de todos los designados para subir al podio destacaron el gran humor que siempre tuvo e hicieron chistes que recordaban en su trato con el último de los presidentes en ejercicio que venía del servicio militar. Entre los hechos mas importantes estuvo su relación con Mijail Gorbachov para acabar con el fracasado bloque soviético y luego el de poder derrumbar el Muro de Berlín y unificar las dos Alemanias. Entre los dos centenares de invitados, que incluyó ex primeros ministros y exjefes de Estado, estuvo presente Gustavo Cisneros quien varias veces lo trajo a Venezuela a pescar pavones en los ríos del Sur y “Fly Fishing de Bonefish” en Los Roques. Envidiable ver a contendores políticos, demócratas y republicanos, compartir momentos de unidad necesarios para la armonía constitucional …

