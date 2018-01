ALTO

EL ADELANTO:

La noche del 22/1 tomaron la decisión. Un “patriota cooperante” me pasó temprano en la mañana la información que me sirvió para adelantarme en mi twitter y anunciar a las 10.51am del 23/1 el llamado a “elecciones en respuesta a las sanciones”. La ANC lo anunció más tarde a las 12.57 pm. Sin embargo, me aseguraba que no era una respuesta a las sanciones europeas pues ya estaban listos para anunciarla como presión a la MUD luego de la tranca del diálogo en Dominicana, precisamente, por el tema electoral (y el no reconocimiento por la MUD a la ilegítima ANC) ya que el gobierno no acepta cambios en el CNE, las garantías electorales solicitadas ni la incorporación al Registro Electoral de la diáspora de venezolanos en el exterior estimada en 4 millones. El gobierno ha mentido sobre los encuentros dominicanos para que la MUD pierda apoyo. El canciller mexicano fue claro al retirarse: “La decisión es incompatible con el diálogo … La fecha de la elección era una de las cosas más importantes que ahí se negociaban, y no se había llegado a un acuerdo al respecto … el anuncio es lamentable porque acaba con la seriedad del proceso de negociación”… La declaración del Grupo de Lima -14 países incluyendo a dos de Caricom, Guyana y Santa Lucía- apunta en la misma dirección. Un gobierno desnudo en su afán de quedarse en el poder a sangre y fuego. ¿Les sirvió para enterrar el caso “Oscar Pérez” como algunos lo sugirieron esa noche? ¿Se les ocurrirá eliminar la Asamblea Nacional y dejar solo la ANC? Parece no importarles nada. Peligroso …

