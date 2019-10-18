Podcast | Tres en uno: Lacava saca sus colmillos, mientras chavismo apaga las luces y está fuera de foco en la AN - Runrun

EN LA TERCERA SEMANA DE OCTUBRE destacaron tres reportajes en los portales de El Pitazo, Runrunes y Tal Cual. En el Pitazo nos conseguimos un especial que se llama Chavismo alumbró 12 países mientras apagó a Venezuela donde se hace hincapié en las millonarias sumas de dineros que destinó el gobierno chavista para dotar de electricidad a otras naciones, desamparando a Venezuela y dejándola a expensas de apagones y racionamiento.
En Runrunes conseguimos un texto que lleva por título Un chavismo reducido vuelve a la Asamblea Nacional violando la Constitución en el que la periodista Saraí Coscojuela nos expone con lujo de detalles que 26 de los 55 parlamentarios que tiene el Gran Polo Patriótico en el hemiciclo renunciaron a sus curules luego de convertirse en alcaldes, ministros y gobernadores.
En Tal Cual destaca el trabajo Negocios de Lacava transformaron la gobernación de Carabobo en la DracuCorp que desnuda los negocios del mandatario regional con este sello que se ha tornado en su marca personal. Desde una línea de ropa hasta cerveza, pasando por una flota de transporte. Todo lo ha hecho Lacava empleando el logo de las alas de un murciélago.
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