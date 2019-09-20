Colombia sancionó la ley para nacionalizar a los niños de padres venezolanos nacidos en el país - Runrun

EL PRESIDENTE DE COLOMBIA, Iván Duque sancionó este jueves la Ley 1997 que permite otorgar la nacionalidad colombiana a los hijos de padres venezolanos nacidos en Colombia en los últimos cuatro años.
La Ley, que fue promovida por la Defensoría del Pueblo y aprobada por el Congreso el pasado 27 de agosto, solo le restaba la firma de Duque para entrar en vigencia.
La medida beneficiará a más de 25.000 menores nacidos en Colombia y sus efecto continuará hasta dos años después de la firma, con la posibilidad de ser prorrogada si continúa la crisis de migrantes.
Para poder acceder a la nueva ley, se debe comprobar que los menores nacieron en territorio colombiano a partir del año 2015 y hasta por dos años después de la entrada en vigor de la norma. También se debe presentar cédula de extranjería vigente, pasaporte venezolano vigente o vencido, la cédula de identidad expedida por Venezuela, el Permiso Especial de Permanencia vigente y que ninguno de los progenitores tenga otra nacionalidad distinta a la venezolana.
Según datos de Migración Colombia y la Defensoría del Pueblo, el sitio infobae.com dio a conocer que desde que inicio la migración venezolana han llegado a territorio colombiano un millón 400 mil migrantes.
En tanto, el diario El Tiempo dio a conocer que informes de la Registraduría estiman que desde 2015 hasta finales de 2018 nacieron cerca de 25 mil hijos de ciudadanos venezolanos en territorio colombiano, por lo que serán los primeros en beneficiarse con la legislación.
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