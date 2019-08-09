Cuarto cargamento de ayuda humanitaria ingresa a Venezuela - Runrun

ESTE VIERNES 9 DE AGOSTO ingresó a Venezuela un cargamento de ayuda humanitaria proveniente de Panamá. Este lote de 11 toneladas de medicamentos está siendo descargado en el puerto La Guaira, estado Vargas, según informó la Cruz Roja Venezolana.
El envío proveniente de Panamá sería el cuarto cargamento de ayuda humanitaria en ingresar al país en lo que va de 2019.
La Cruz Roja Italiana, con apoyo del Ministerio de Exteriores y donantes privados, envió una carga de 34 toneladas de ayuda humanitaria para la población venezolana.
Según Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, las donaciones de medicamentos provenientes de Italia contaban con antibióticos, antiinflamatorios, productos sanitarios desechables y una serie de equipos médicos como desfibriladores, dijo el organismo local y lo confirmó Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana.
La primera entrega de ayuda humanitaria a Venezuela realizada por el comité internacional de la Cruz Roja fue el 16 de abril de 2019. La entrega contaba con suministros médicos, plantas eléctricas y medicinas que se fueron distribuidas en distintos hospitales del país.
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