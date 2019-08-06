Gobierno de Guaidó explicó alcance del bloqueo de EE.UU. contra el Gobierno de Maduro - Runrun

DESPUÉS DEL ANUNCIO DEL PRESIDENTE Donald Trump sobre el bloqueo total a propiedades del Estado venezolano, el Gobierno interino de Juan Guaidó, explicó el alcance de que puede tener el mismo.
Trump indicó que “todos los bienes e intereses en bienes del Gobierno de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos, quedan bloqueados y no se pueden transferir, pagar, exportar, retirar o negociar con ellos de otra manera”.
El Centro de Comunicación Nacional informó a través de su cuenta de Twitter, detalles de las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos al Gobierno de Maduro. Entre ellas:
- Impide que Maduro y sus cómplices sigan robando y haciendo negocios a costa de los venezolanos que sufren. Empresas y países tendrán que elegir entre el pueblo de Venezuela o los opresores.
- El embargo es contra la dictadura, no contra el país.
- El sector privado podrá seguir importando y la orden ejecutiva aclara expresamente que los temas de alimentos, salud y humanitarios no están limitados. El régimen es el causante de la crisis.
- Esta nueva medida protege todos los activos venezolanos en los EE.UU. de cualquier toma judicial o deuda. Es decir, Crystalex, los bonistas, etc, no podrán tomar Citgo u otros activos de la República, para cobrar cualquier deuda irresponsable generada por el régimen de Chávez o Maduro.
- Toda deuda que Petróleo de Venezuela (Pdvsa) pretenda contraer con activos de la nación será ilegal. Cualquiera que quiera beneficiarse de la crisis será ahuyentado. No más endeudamiento de nuestro futuro.
- Toda persona, compañía, ente, institución o nación que pretenda hacer negocios con el régimen, estará colaborando y sosteniendo a una dictadura violadora de derechos humanos, será sujeto de sanciones y cómplice de crímenes que no prescriben.
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