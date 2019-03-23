Jorge Rodríguez: Roberto Marrero era el enlace principal en “planes terroristas” - Runrun

JORGE RODRÍGUEZ, ministro de Comunicación, Cultura y Turismo, aseguró este sábado que Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente interino Juan Guaidó, era el “principal enlace” para la realización de “actos terroristas” en el país.
“Las conversaciones halladas en el teléfono de Marrero evidencian que conspira junto con Guaidó para gestionar financiamiento de actos terroristas”, afirmó Rodríguez.
El dirigente oficialista añadió que, presuntamente, estaba previsto que ingresaran a Venezuela entre 8 y 10 equipos de aproximadamente 6 a 8 paramilitares, los cuales tendrían como objetivo realizar una serie de “actos terroristas” que incluirían “asesinatos selectivos” y el “asalto al Palacio de Miraflores”.
Rodríguez presentó lo que consideró una serie de pruebas y conversaciones telefónicas detalladas que implican en la denuncia a Leopoldo López, y Freddy Guevara, entre otros dirigentes de la oposición venezolana. Apuntó que los planes van
desde acciones armadas hasta el desvío de dineros del Estado.
El funcionario de Maduro denunció, además, la presencia de
paramilitares de origen centroamericano en el país “con el propósito de desencadenar operaciones terroristas siguiendo órdenes del gobierno de los Estados Unidos y de la derecha nacional”.
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*Con información de El Nacional y Tal Cual
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