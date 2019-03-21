Henry Ramos Allup: Detención de Marrero es un complejo de minusvalía del régimen de Maduro - Runrun

EL DIPUTADO Y SECRETARIO DE ACCIÓN DEMOCRÁTICA (AD), Henry Ramos Allup se pronunció este jueves sobre la detención del dirigente político Roberto Marrero, director del despacho del presidente encargado, Juan Guaidó. “Es una reacción al complejo de minusvalía en el que se halla el régimen de Maduro a quien nadie reconoce como presidente, porque la inmensa mayoría de los países lo consideran como un usurpador”, dijo Ramos Allup.
El diputado afirmó que la detención de Marrero es una nueva torpeza por parte de Maduro que se produce justo cuando las Naciones Unidas están constatando las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela. “Es darle más argumentos a la misión Bachelet”, dijo.
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“Lo que le interesa al régimen es demostrar que es el verdadero y único gobierno de Venezuela”, enfatizó el diputado.
A través de un tuit de Juan Guaidó se pudo conocer que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanó la vivienda de Roberto Marrero y luego se lo llevó detenido. Hasta ahora se desconoce su paradero.
Aquí el audio de Henry RamosAllup
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